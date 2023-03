Gli ascolti tv di una domenica all’insegna della Nazionale, in campo a Malta per il secondo match valevole per le Qualificazioni a Euro2024. Ma è stata anche la domenica della ‘reunion’ di Mara Venier e Barbara d’Urso. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il match Malta-Italia, valevole per le qualificazioni a Euro 2024,ha registrato un netto di 6.468.000 telespettatori, per uno share del 30,79%. Su Canale 5 Lo show dei Record ha ottenuto 2.285.000 telespettatori, share 14,48%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.449.000 telespettatori, share 7,68%, nel programma 2.133.000, 10,07%, e nel segmento Il Tavolo 1.692.000, 12%. Su Rai 2 la serie Blue Bloods 13 993.000, 4,63% e 1.146.000, 5,49%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha ottenuto 920.000 telespettatori, share 5,33%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 867.000 telespettatori, share 5,86%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 506.000 telespettatori, share 3,45%. SuTv8 il film Made in Italy – Una casa per ritrovarsi è stato visto da 390.000 telespettatori, share 2%. Su Nove Cambio Moglie ha registrato 184.000 telespettatori, share 0,90%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.983.000 telespettatori, share 14,06%. Su Italia 1 NCIS .000, %. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 750.000, 3,71% e nella seconda 653.000, 3,05%. Su La7 In onda ha fatto registrare 877.000 telespettatori, share 4,13%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 479.000 telespettatori, share 2,31% e su Nove Little Big Italy ha registrato 369.000 telespettatori, share 1,83%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.702.000 telespettatori, share 20,30% e nel game un netto di 3.757.000, 23,99%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.995.000 telespettatori, share 15,71% e nel game un netto di 3.003.000, 19,76%. Su Rai 2 SWAT un netto di 739.000, 4,09%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 510.000 telespettatori, share 3%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 621.000 telespettatori, share 3,33%. Su La7 il doc Camorra, la vera storia 193.000, 1,31%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.327.000, 24,92%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.371.000, 21,04%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.032.000, 23,16%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.672 .000, 23,22%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 218.000 telespettatori, share 3,35%, e nel programma 422.000, 4,67%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 163.000, 3,39%, Tg3 Speciale Giornate FAI di primavera 199.000, 3,50%, O anche no 151.000, 2,52%; Timeline 173.000, 2,82%, e dopo il Tg3 Fuori Linea 382.000, 4,05% e Il posto giusto 234.000, 1,75%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 889.000 telespettatori, 14,97%, mentre Melaverde ha registrato 1.719.000 telespettatori, share 17,92%. Su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 211.000 telespettatori, share 2,40%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 261.000, 4,08%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato un netto di 360.000, 2,83%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 157.000 telespettatori, share 3,75%, quindi nel segmento News 85.000, 4,01% e nel Dibattito 171.000, 3,34%; L’ingrediente perfetto 96.000, 1,59%, L’aria che tira – Il diario 136.000, 1,25%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.357.000, 17,39%, nella prima parte 2.629.000, 20,57%, nella seconda 2.208.000, 18,68% e nella terza 1.904.000, 16,98%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.727.000, 14,58%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 531.000, 4,07%. Vorrei dirti che… 343.000, 2,78%; Domenica Dribbling 237.000, 2,06%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.089.000, 8,69%, e nel segmento Il mondo che verrà 945.000, 8,01%; quindi Rebus 835.000, 7,43%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 992.000, 8,50%, e nel programma 1.282.000, 10,42%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.558.000, 18,61%, Beautiful 2.199.000 telespettatori, share 16,72%, Terra Amara 2.347.000, 19,16%, Verissimo ha registrato 2.214.000, 19,55% e nei Giri di Valzer 2.298.000, 19,10%. Su Italia 1 il film Mars Attaks! ha registrato un netto di 436.000 telespettatori, 3,55% e Camera Cafè 172.000, 1,44%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 144.000 telespettatori, 1,20% di share, mentre il film I fuorilegge della Valle Solitaria un netto di 474.000, 4%. Su La7 Atlantide ottiene 194.000 telespettatori, share 1,58% e 240.000, 2,06%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 622.000 telespettatori, share 4,45%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 390.000 telespettatori, share 4,67%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato526.000 telespettatori, share 7,97%. Su Italia 1 il film I guardiani del destino un netto di 216.000, 5,16%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.924.000, 28,46%; ore 20:00 4.566.000, 24,75%.

3.924.000, 28,46%; 4.566.000, 24,75%. Tg2 ore 13:00 1.300.000, 10,19%; ore 20:30 1.344.000, 6,58%.

1.300.000, 10,19%; 1.344.000, 6,58%. Tg3 ore 14:30 1.576.000, 12,11%; ore 19:00 1.872.000, 12,95%.

1.576.000, 12,11%; 1.872.000, 12,95%. Tg5 ore 13:00 2.869.000, 22,08%; ore 20:00 3.866.000, 20,53%.

2.869.000, 22,08%; 3.866.000, 20,53%. Studio Aperto ore 12:25 836.000, 8,05%; ore 18:30 492.000, 3,94%.

836.000, 8,05%; 492.000, 3,94%. Tg4 ore 12.00 290.000, 3,32%; ore 18:55 594.000, 4%.

290.000, 3,32%; 594.000, 4%. Tg La7 ore 13:30 381.000, 2,77%; ore 20:00 877.000, 4,66%.

