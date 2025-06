Gli ascolti tv della domenica, con il ritorno di Imma Tataranni su Rai 1.

NB: Dati in TA, vecchio standard in parentesi.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4 ha ottenuto un netto di 4.249.000 telespettatori, per uno share del 24,10% (4.186.000, 24%).

Su Canale 5 la serie Tradimento ha registrato 2.104.000 telespettatori, share 13,19% (2.083.000, 13,20%).

Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.446.000 telespettatori, share 6,98%, nel programma 1.780.000, 8,90% e nel segmento Il Tavolo 879.000, 7,48% (1.442.000, 7%, 1.773.000, 8,94% e 876.000, 7,54%).

Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.301.000, 6,29%, nel programma 1.557.000, 8,17% e nel segmento Plus 953.000, 6,20% (1.289.000, 6,27%, 1.541.000, 8,17%, 941.000, 6,19%).

Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione 1.035.000, 5,03% e nel programma 1.314.000 telespettatori, share 9,34% (1.021.000, 4,99% e 1.294.000, 9,30%).

Su Rai 2 NCIS 700.000, 3,39% (697.000, 3,40%), e NCIS Origins 614.000, 3,32% (611.000, 3,23%).

Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 652.000 telespettatori, share 4,55% (649.000, 4,58%).

Su Tv8 il film Innocenti bugie è stato visto da 303.000 telespettatori, share 1,70% (303.000, 1,72%).

Su La7 il doc Nazification ha registrato 219.000 telespettatori, share 1,44% (218.000 1,45%).

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.926.000, 28,66% (5.900.000, 28,69%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.456.000 telespettatori, share 11,87% (2.451.000 11,91%). Su Rai 3 Blob 729.000, 3,62% (726.000, 3,62%); Report LAB 993.000, 4,78% (984.000, 4,76%). Su Italia 1 NCIS 1.193.000, 5,74% (1.189.000, 5,75%). Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 992.000, 4,78% e nella seconda 815.000, 3,93% (988.000, 4,78%, 811.000, 3,93%). Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 835.000 telespettatori, share 4,03% (831.000, 4,04%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 571.000, 2,77% (570.000, 2,78%). Su Nove Che tempo che farà 591.000, 3,12% (589.000, 3,12%).

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.250.000 telespettatori, share 21,14% e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.564.000, 25,37% (3.242.000 21,18%, 4.551.000, 25,40%), mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.404.000 telespettatori, share 16,34% e nel game 3.087.000, 17,80 (2.398.000, 16,37%, 3.080.000, 17,84%). Su Rai 2 FBI un netto di 570.000, 2,91% (568.000, 2,91%). Su Italia 1 CSI ha ottenuto 463.000 telespettatori, share 2,46% (461.000 2,46%). La promessa su Rete 4 ha raccolto 810.000 telespettatori, share 4,13% (798.000, 4,09%).

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 686.000, 20,85%, e nella seconda un netto di 1.522.000, 25,80%; A Sua immagine un netto di 1.546.000, 19,21%; la Santa Messa ha ottenuto 1.588.000, 20,95%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.146.000, 25,34%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club Il meglio di ha registrato 140.000 telespettatori, share 2,29%; Sci – Coppa deel mondo femminile, Slalom Speciale 527.000, 7,68%; Sci – Coppa deel mondo maschile, Slalom Speciale 661.000, 9,02%; Sci – Coppa deel mondo femminile, Slalom Speciale 862.000, 7,82%. Su Rai 3 Agorà Weekend nella presentazione 95.000, 1,93% e nel programma 206.000, 3,59%, Mi manda RaiTre 424.000, 6,29%, O anche no 269.000, 3,94%; Timeline 260.000, 3,65%; Tg3 RegionEuropa 299.000, 3,74%; dopo il Tg3 Fuori Linea 532.000, 5,17%; TGR Mediterraneo 364.000, 3,13%; Il cacciatore di sogni nella presentazione 194.000, 1,40% e nel programma 303.000, 2,13%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 904.000 telespettatori, 13,13%, mentre Melaverde ha registrato 1.734.000 telespettatori, share 16,70%. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 249.000 telespettatori, share 2,63%. Su Rete 4 Terra Amara 311.000, 4,68%; Dalla parte degli animali nella presentazione 286.000, 4,21%, nella prima parte 317.000, 4,53%, nella seconda 291.000, 3,91%, nei saluti 264.000, 3,24%; quindi dopo il Tg Colombo – Il segreto di Nora Chandler ha segnato 360.000, 2,72%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 201.000 telespettatori, share 4,08%, nel segmento News 101.000, 3,85% e nel Dibattito 223.000, 3,74%; Camera con vista 142.000, 2,06%; Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso 83.000, 1,20%, L’ingrediente perfetto 74.000, 1%; Uozzap! 127.000, 1,37%; La7 Doc – Segreti Reali 116.000, 0,93%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.308.000, 16,93%, nella prima parte 2.466.000, 19,12%, nella seconda parte 2.235.000, 19,02% e nei Saluti 1.942.000, 16,86% (2.298.000, 17,10%, 2.456.000, 19,23%, 2.227.000, 19,13%, 1.936.000, 16,91%); a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.835.000, 14,14% (1.830.000, 14,18%). Su Rai 2 Paesi che vai 384.000, 2,89% (383.000, 2,92%); il match Italia-Francia, Rugby: Sei Nazioni 2025, un netto di 649.000, 5,51% (634.000, 5,42%). Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.198.000, 9,11% e nel segmento Il mondo di In Mezz’Ora 749.000, 6,42% (1.195.000, 9,18% 746.000, 6,27%); Rebus nella presentazione 552.000, 4,85% e nel programma 670.000, 5,76% (550.000, 4,88%, 669.000, 5,78%); Kilimangiaro nel segmento Il Grande Viaggio 886.000, 7,16% e nel programma 1.345.000, 9,80%(883.000, 7,18%, 1.342.000, 9,82%). Su Canale 5 L’arca di Noè 2.381.000, 16,78% (2.374.000, 16,80%), Amici di Maria De Filippi (cosa è successo?) 3.197.000 telespettatori, share 24,79% (3.102.000 24,32%), Verissimo 2.484.000, 21.70%, nei Giri di Valzer 2.627.000, 21,01% e nel Saluti 2.654.000, 19,32% (2.450.000, 21,58%, 2.618.000, 21,05%, 2.648.000, 19.37%). Su Italia 1 E-Planet ha registrato 436.000 telespettatori, share 3,21% (434.000, 3,21%), il film La tempesta perfetta un netto di 469.000, 3,88% (468.000, 3,91%); The Equalizer 400.000, 3,16% (399.000, 3,17%); GF 276.000, 2,07% (276.000, 2,08%). Su Rete 4 il film Tutti gli uomini del Presidente ha registrato un netto di 211.000 telespettatori, 1,72% di share (211.000, 1,74%); il film Assedio di fuoco un netto di 531.000, 4,06% (530.000, 4,08%). Su La7 Una giornata particolare – Medici, la Congiura dei Pazzi 382.000, 3,01% (382.000, 3,04%); La7 Doc 289.000, 2,52% (288.000, 2,52%), e 293.000, 2,38% (293.000, 2,39%); il film Letters to Juliet 217.000, 1,41% (217.000, 1,41%).

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 566.000 telespettatori, share 8,44%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato nella presentazione 799.000 telespettatori, share 4,78%, e nel programma 809.000, 7,59%; L’altra DS 216.000, 4,34%. Su Rai 3 Fame d’amore 502.000, 4,33%; Tg3 Mondo ha registrato 289.000 telespettatori, share 3,84%. Su Canale 5 Pressing 501.000, 9,80%. Su Italia 1 American Dad! 357.000, 9,23%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.235.000, 29,81%; ore 20:00 5.029.000, 25,06%.

4.235.000, 29,81%; 5.029.000, 25,06%. Tg2 ore 13:00 1.325.000, 9,74%; ore 20:30 948.000, 4,57%.

1.325.000, 9,74%; 948.000, 4,57%. Tg3 ore 14:30 1.612.000, 11,95%; ore 19:00 2.128.000, 12,81%.

1.612.000, 11,95%; 2.128.000, 12,81%. Tg5 ore 13:00 2.852.000, 20,88%; ore 20:00 3.845.000, 18,96%.

2.852.000, 20,88%; 3.845.000, 18,96%. Studio Aperto ore 12:25 1.085.000, 9,48%; ore 18:30 682.000, 4,74%.

1.085.000, 9,48%; 682.000, 4,74%. Tg4 ore 12.00 445.000, 4,66%; ore 18:55 736.000, 4,43%.

445.000, 4,66%; 736.000, 4,43%. Tg La7 ore 13:30 718.000, 5,06%; ore 20:00 1.163.000, 5,74%.

Dati AUDITEL™