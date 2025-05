La puntata di Amici 24 in onda oggi, domenica 23 febbraio 2025, in diretta minuto per minuto: ospiti, sfide, cosa è successo

Oggi, domenica 23 febbraio 2025, andrà in onda su Canale 5, l’ottavo speciale pomeridiano di Amici 24, talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 24, puntata 23 febbraio 2025: anticipazioni

Tra gli ospiti di oggi, gli ex allievi che hanno partecipato a ‘Sanremo 2025’ come Elodie, The Kolors, Sarah Toscano, Irama e Gaia. Presenteranno i singoli del Festival supportati dalle coreografie dei ballerini professionisti.

Elisa ha giudicato la cover delle cover dei cantanti. Scopriremo il destino di Jacopo Sol e Trigno per il canto e Francesca per il ballo per il serale. Assenti, in puntata, Senza Cri, Daniele, Dandy e Raffaella.

Creerà discussione la maglia del serale per Luk3

Qui, ci sono le anticipazioni complete.

Amici 24, gli allievi di canto e ballo

Attualmente, sono 18 gli allievi in corsa per la vittoria, suddivisi tra le categorie di canto e ballo.

Per il canto, i concorrenti sono:

Luk3, Mollenbeck e Senza Cri (Prof. Lorella Cuccarini)

Dedde’, Nicolò e Trigno (Prof. Anna Pettinelli)

Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol e Vybes (Prof. Rudy Zerbi)

Per il ballo, invece, i talenti in gara sono:

Alessia, Chiara e Daniele (Prof. Alessandra Celentano)

Antonio, Dandy e Francesca (Prof. Deborah Lettieri)

Asia e Francesco (Prof. Emanuel Lo)

Chi riuscirà a convincere i tre professori di categoria e ottenere la prestigiosa maglia oro, che garantisce l’accesso al Serale? Lo scopriremo in questa puntata.

Amici 24, puntata 23 febbraio 2025: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire lo speciale pomeridiano di Amici 24 in diretta dalle ore 14 su Canale 5 e, in streaming, sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata di oggi in tempo reale con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 14.