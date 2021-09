Col ritorno di Domenica In e di Amici può dirsi del tutto iniziato l’Autunno tv, che in questa domenica porta anche il debutto di Alessandro Cattelan su Rai 1 con Da Grande e la vittoria dell’Italvolley maschile agli Europei, che conquista anche l’ascolto più alto della serata, con oltre 3,4 milioni di telespettatori. Seconda piazza per Scherzi a parte, che sfiora i 2,9 milioni di telespettatori mentre il debutto di Cattelan su Rai 1 ottiene 2,4 mln di telespettatori: non proprio numeri da grande evento tv. Nel daytime tornano le regine: Mara Venier debutta con 2 mln di media per la sua Domenica In, la Fialdini ottiene 1,6 mln, Amici su Canale 5 ottiene 2,8 telespettatori, Verissimo, a traino, una media di 1,8. Una bella sfida nella domenica pomeriggio.

Prime Time

Su Rai 1 Da grande , prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 2.376.000 telespettatori, share 12,67%.

, prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 2.376.000 telespettatori, share 12,67%. Su Rai 2 N.C.I.S Los Angeles 957.000, 4,24%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 953.000 telespettatori, share 4,37%.

957.000, 4,24%. ha registrato 953.000 telespettatori, share 4,37%. Su Rai 3 Italia – Slovenia , finale Europei pallavolo maschile, ha registrato 3.408.000 telespettatori, share 15,84%.

, finale Europei pallavolo maschile, ha registrato 3.408.000 telespettatori, share 15,84%. Su Canale 5 Scherzi a parte , seconda puntata, ha registrato un netto di 2.879.000 telespettatori, share 15,21%.

, seconda puntata, ha registrato un netto di 2.879.000 telespettatori, share 15,21%. Su Italia 1 Il film Attacco al potere 2 ha registrato un netto di 1.143.000 telespettatori, share 5,48%.

ha registrato un netto di 1.143.000 telespettatori, share 5,48%. Su Rete 4 Controcorrente in prima serata ha registrato 601.000 telespettatori, share 3,09%.

ha registrato 601.000 telespettatori, share 3,09%. Su La7 Atlantide ha registrato nella presentazione in access 607.000 telespettatori, share 2,75% e nel programma 261.000, 1,65%.

ha registrato nella presentazione in access 607.000 telespettatori, share 2,75% e nel programma 261.000, 1,65%. Su Tv8 MasterChef Italia è stato visto da .000 telespettatori, share %.

è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Flight ha registrato 310.000 telespettatori, share 1,6%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 3.922.000 telespettatori, share 17,71%.

ha registrato 3.922.000 telespettatori, share 17,71%. Su Rai 3 Blob ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.832.000 telespettatori, share 12,72%.

ha registrato 2.832.000 telespettatori, share 12,72%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 976.000 telespettatori, share 4,47%.

ha registrato 976.000 telespettatori, share 4,47%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 938.000 telespettatori, share 4,41% e 926.000, 4,12%.

ha registrato 938.000 telespettatori, share 4,41% e 926.000, 4,12%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.561.000 telespettatori, share 17,88% e nel game un netto di 3.994.000, 23,74%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.561.000 telespettatori, share 17,88% e nel game un netto di 3.994.000, 23,74%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 645.000 telespettatori, share 4,37%. FBI un netto di 719.000, 3,83%.

ha registrato 645.000 telespettatori, share 4,37%. un netto di 719.000, 3,83%. Su Canale 5 Caduta Libera! Il weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.575.000 telespettatori, share 11,49% e nel game un netto di 2.134.000, 13,07%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.575.000 telespettatori, share 11,49% e nel game un netto di 2.134.000, 13,07%. Su Italia 1 CSI ha registrato 466.000 telespettatori, share 2,58%.

ha registrato 466.000 telespettatori, share 2,58%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 768.000 telespettatori, share 4,05%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato un netto di 1.416.000 telespettatori, share 22,49%. Santa Messa 1.624.000, 19,12%. Angelus 2.197.000, 21,01%. Linea Verde Estate un netto di 2.717.000, %.

ha totalizzato un netto di 1.416.000 telespettatori, share 22,49%. 1.624.000, 19,12%. 2.197.000, 21,01%. un netto di 2.717.000, %. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 507.000 telespettatori, share 4,71%.

ha registrato 507.000 telespettatori, share 4,71%. Su Rai 3 Agorà Weekend 217.000, 3,82%. Mi manda RaiTre 292.000, 4,18%. Dopo il TG Quante storie ha registrato 381.000, 2,94%. Radici L’altra faccia dell’immigrazione 429.000, 2,79%.

217.000, 3,82%. 292.000, 4,18%. Dopo il TG ha registrato 381.000, 2,94%. 429.000, 2,79%. Su Canale 5 Santa Messa 1.044.000, 13,67%. Melaverde ha registrato 2.004.000 telespettatori, share 16,83%.

1.044.000, 13,67%. ha registrato 2.004.000 telespettatori, share 16,83%. Su Italia 1 The Bold Type ha registrato 178.000 telespettatori, share 1,80%.

ha registrato 178.000 telespettatori, share 1,80%. Su Rete 4 I delitti del cuoco ha ottenuto 233.000 telespettatori, share 2,71%. Dopo il Tg L’isola di Pietro 3 132.000, 0,89%.

ha ottenuto 233.000 telespettatori, share 2,71%. Dopo il Tg 132.000, 0,89%. Su La7 Omnibus ha registrato 147.000 telespettatori, share 2,89%, nel segmento News 88.000, 3,23% e nel Dibattito 154.000, 2,53%. Camera con vista 94.000, 1,21%. L’ingrediente perfetto 76.000, 0,90%. L’aria che tira – Il diario 105.000, 0,83%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In , prima puntata (recensione), ha registrato nella prima parte 2.174.000, 14,43% e nella seconda 1.970.000, 14,72%. Da noi… a ruota libera , prima puntata (recensione), 1.621.000, 12,96%.

, prima puntata (recensione), ha registrato nella prima parte 2.174.000, 14,43% e nella seconda 1.970.000, 14,72%. , prima puntata (recensione), 1.621.000, 12,96%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 514.000, 3,37%. Ciclismo: Europei su Strada 2021 ha registrato 869.000 telespettatori, share 6,49%.

514.000, 3,37%. ha registrato 869.000 telespettatori, share 6,49%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 872.000, 6,15%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 747.000, 5,57%. Kilimangiaro Collection ha registrato 811.000 telespettatori, share 6,43%.

872.000, 6,15%. 747.000, 5,57%. ha registrato 811.000 telespettatori, share 6,43%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.381.000, 15,08%. Amici di Maria De Filippi , prima puntata (recensione). ha registrato 2.782.000 telespettatori, share 19,54%. Verissimo nel programma 1.995.000, 16,01% e nei Giri di valzer 1.755.000, 13,83%.

2.381.000, 15,08%. , prima puntata (recensione). ha registrato 2.782.000 telespettatori, share 19,54%. nel programma 1.995.000, 16,01% e nei Giri di valzer 1.755.000, 13,83%. Su Italia 1 Lucifer ha registrato 340.000 telespettatori, 2,36%. Walker 350.000, 2,86%.

ha registrato 340.000 telespettatori, 2,36%. 350.000, 2,86%. Su Rete 4 Il film La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa! ha registrato un netto di 385.000 telespettatori, 2,79% di share. Il film Furia indiana un netto di 485.000, 3,84%.

ha registrato un netto di 385.000 telespettatori, 2,79% di share. Il film un netto di 485.000, 3,84%. Su La7 Il film Jerry McGuire ha registrato 164.000 telespettatori, share 1,16%. Il film Mato Grosso 162.000, 1,13%.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 347.000 telespettatori, share 6,24%.

ha registrato 347.000 telespettatori, share 6,24%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 1.138.000 telespettatori, share 7,94%. L’Altra DS 444.000, 8,01%.

ha registrato 1.138.000 telespettatori, share 7,94%. 444.000, 8,01%. Su Rai 3 Mezz’ora in più , in replica, ha registrato 166.000 telespettatori, share 3,47%.

, in replica, ha registrato 166.000 telespettatori, share 3,47%. Su Italia 1 Pressing ha registrato negli highlights 496.000 telespettatori, share 3,63% e nel programma 361.000, 6,58%.

ha registrato negli highlights 496.000 telespettatori, share 3,63% e nel programma 361.000, 6,58%. Su Rete 4 Il film Sabato, domenica e lunedì ha registrato un netto di 124.000 telespettatori, share 2,55%.

TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

