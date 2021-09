Amici 21: la grande festa della domenica non è un déjà vu

Il ‘kick off’ di ‘Amici‘ è decisamente l’appuntamento meno attrattivo della stagione. Sfilano, in rassegna, volti semisconosciuti, che sperano di guadagnare lo stesso successo degli allievi della precedente edizione: dall’ultima vincitrice Giulia Stabile ad Aka7even passando per Deddy e Alessandro Cavallo. Assente giustificato, Sangiovanni, impegnato in un concerto.

Per gli speciali della domenica, la produzione ha schierato l’artiglieria pesante invitando ospiti straordinari (Gerry Scotti, Nino Frassica, Linus, Alessio Sakara, Tommaso Paradiso, Roberto Baggio, Ambra Sabatini, Filippo Magnini, Flavia Pennetta, Raoul Bova, Eleonora Abbagnato, Paola Enogu, Martin Castrogiovanni) in qualità di supporter, testimoni dei loro sogni e dei traguardi raggiunti nel campo dello spettacolo, dello sport. Un filmato celebrativo ripercorre le tappe fondamentali della loro carriera, fatta di sacrifici, bocciature, promozioni e rivincite personali. Alle guest star della prima puntata, spetta, inoltre, il compito di consegnare le maglie ai titolari dei banchi di canto e ballo e di fornire preziosi consigli per il futuro.

Lo spostamento degli ultimi giorni, l’agguerrita concorrenza di ‘Domenica In’, l’esigenza di un traino forte per la nuova collocazione domenicale di ‘Verissimo’ hanno permesso, a Maria De Filippi e al suo staff, di spingere il piede sull’acceleratore. Così l’ex leader dei The Giornalisti sceglie la platea di ‘Amici’ per presentare, per la prima volta, il nuovo pezzo, ‘Magari no’ che anticipa il suo primo album da solista ‘Space cowboy’. E’ una grande festa del talento che unisce nuove e vecchie generazioni… la famiglia si riunisce davanti al piccolo schermo.

Non mancano momenti di puro varietà come l’esilarante esibizione di Scotti su ‘La mia Peperonata’ che ha coinvolto il pubblico in studio e i professori scatenatissimi al centro della pista trasformata, per l’occasione, in un dance floor sui generis.

Toccante la storia di Mirko, un ballerino di 19 anni, con mamma in cassa integrazione, una vita non facile, fatta di stenti e problemi economici. La Celentano gli regala una maglia a tempo (un mese) con la possibilità di perfezionarsi nel ballo. E, ancora, l’omaggio, da parte dei ballerini professionisti, a Michele Merlo ad oltre tre mesi dalla sua scomparsa a causa di una leucemia fulminante.

I nuovi innesti nel corpo docenti danno brio e dinamiche al programma: i primi screzi tra la new entry Raimondo Todaro e la veterana Alessandra Celentano (sul concetto di ‘La danza è una’) e le scintille tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi (sull’intonazione del cantautore Luigi o sulla modernità di LDA, ovvero Luca D’Alessio, il figlio di Gigi) sono il preludio di un’annata ‘friccicarella’. Ed è solo l’inizio…