Gli ascolti tv della prima domenica di Campionato di Serie A, col prime time ancora pieno di repliche, ma con gli omaggi per la scomparsa di Alain Delon che impreziosiscono l’offerta.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Canale 5 la serie Segreti di famiglia (21:15 – 23:24) ha registrato 1.839.000 telespettatori, share 14,43%. Su Rai 1 Il Gattopardo (20:38 – 23:52) ha ottenuto 1.824.000 telespettatori, per uno share del 14,64%. Su Italia 1 TILT – Tieni il tempo ha ottenuto nella presentazione 886.000 telespettatori, share 6,29% e nel programma 693.000, 6,74%. Su Rai 2 CSI: Vegas 643.000, 4,55%, e 692.000, 5,25%. Su Rai 3 FarWest – Il racconto ha ottenuto 575.000, 4,70%. Su Rete 4 il film Troy è stato visto da un netto di 498.000 telespettatori, share 4,57%. Su La7 il film Ipotesi di reato ha registrato 407.000 telespettatori, share 3,11%. Su Nove Little Big Italy ha registrato nel programma 380.000 telespettatori, share 2,94%. Su Tv8 Italia’s Got Talent è stata vista da 352.000 telespettatori, share 2,81%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.554.000 telespettatori, share 17,48%. Su Rai 3 Blob 726.000, 5,17%; Sapiens Files 524.000, 3,61%. Su Italia 1 NCIS 996.000, 6,88%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato nella prima parte 615.000, 4,22% e nella seconda 750.000, 5,25%. Su La7 In onda ha fatto registrare 995.000 telespettatori, share 6,83%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 ristoranti è stato visto da 501.000 telespettatori, share 3,48%. Su Nove Little Big Italy ha registrato nel programma 335.000 telespettatori, share 2,33%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.889.000 telespettatori, share 17,41% e nel game un netto di 2.702.000, 21,62%, mentre su Canale 5 The Wall Weekend ha registrato nel segmento I protagonisti 1.536.000 telespettatori, share 14,68% e nel game un netto di 2.038.000, 16,77%. Su Rai 2 SWAT un netto di 507.000, 3,69%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 385.000 telespettatori, share 2,79%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 488.000 telespettatori, share 3,58%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Weeky ha ottenuto nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; Vista mare .000, %; A Sua immagine .000, %; la Santa Messa ha ottenuto .000, %, e l’Angelus di Papa Francesco .000, %; a seguire Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con .000, %. Su Rai 2 I mestieri di Mirko ha registrato .000 telespettatori, share %, La nave dei sogni .000, %. Su Rai 3 il film Un turco napoletano .000, %, Geo Doc .000, %, O anche no .000, %; dopo il Tg3 Fuori Linea estate .000, %, Quante Storie .000, %, Play Books .000, %; Touch – Impronta digitale .000, %. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da .000 telespettatori, %, mentre Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato .000 telespettatori, share %, Drive Up .000, %. Su Rete 4 Dalla parte degli animali nella prima parte .000, %, nella seconda .000, %, nei saluti .000, %; quindi dopo il Tg Un maresciallo in gondola ha segnato un netto di .000, %. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove In onda ha registrato .000 telespettatori, share %, Uozzap .000, %, Miss Marple .000, %, Padre Brown .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.078.000, 10,07%; a seguire Un’estate italiana ha ottenuto 766.000, 8,11%; Ci vuole un fiore un netto di 1.091.000, 11,60%. Su Rai 2 il film Rocco e i suoi fratelli 494.000, 5,03%; Da Aosta ai 4mila 221.000, 2,35%. Su Rai 3 Newsroom ha registrato 557.000, 5,69%; Hudson & Rex 399.000, 4,37%; Kilimangiaro Collection 728.000, 7,57%. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.946.000, 15,82%, Beautiful 1.720.000 telespettatori, share 15,29%, My home my destiny 1.622.000, 15,59%; La promessa 1.469.000, 15,56%; il film Appuntamento con l’amore un netto di 1.040.000, 11,05%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 407.000 telespettatori, 3,52%, il film Ragazze nel pallone: Tutto o niente un netto di 340.000, 3,41%; The Flash 196.000, 2,13% e 158.000, 1,69%: Due uomini e mezzo ha registrato 180.000 telespettatori, share 1,89%; Camera Cafè 203.000, 2,10%. Su Rete 4 il film Stasera a casa di Alice ha registrato un netto di 266.000 telespettatori, 2,71% di share; il film Il tulipano netto un netto di 295.000, 3,10%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare 311.000, 3,15%; Eden – Missione Pianeta 182.000, 1,96%; il film Le coppie 215.000, 2,04%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 il film Tapirulàn .000, %. Su Canale 5 Pressing .000, %. Su Italia 1 Una vita in vacanza .000, %. Su Rete 4 il film Appaloosa un netto di .000, %. Su La7 il film Come l’acqua per il cioccolato .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™