Gli ascolti tv della domenica, con il pomeriggio che riparte tra contenitori storici e appuntamenti più recenti.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Sempre al tuo fianco (recensione) ha ottenuto nella prima puntata 2.781.000 telespettatori, per uno share del 16,18% e nella seconda 2.157.000, 15,12%, per una media di 2.436.000, 15,6%. Su Canale 5 la serie La rosa della vendetta ha registrato 2.317.000 telespettatori, share 15,09%. Su Rai 3 PresaDiretta ha ottenuto nella presentazione 561.000, 3,10%, nel programma 1.056.000, 6,31%, e nel segmento Più 757.000, 5,40%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 747.000 telespettatori, share 6,07%. Su Rai 2 Lone Star 9-1-1 669.000, 3,68% e 752.000, 4,46%. Su Italia 1 Roberto Lipari …E ho detto tutto ha ottenuto nella presentazione 642.000, 3,52% e nel programma 624.000 telespettatori, share 4,17%. Su Tv8 il film Karate Kid – La leggenda continua è stata vista da 435.000 telespettatori, share 3,07%. Su Nove Little Big Italy ha registrato nel programma 395.000 telespettatori, share 2,46%. Su La7 Eden un pianeta da salvare ha registrato 387.000 telespettatori, share 2,80%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.456.000, 24,57%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.781.000 telespettatori, share 15,32%. Su Rai 3 Blob 755.000, 4,34%. Su Italia 1 NCIS 1.238.000, 6,85%. Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 831.000, 4,65% e nella seconda 785.000, 4,29%. Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 1.242.000 telespettatori, share 6,86%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 587.000, 3,27%. Su Nove Little Big Italy 378.000, 2.12%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.168.000 telespettatori, share 17,46% e nel game un netto di 3.014.000, 20,30%, mentre su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.017.000 telespettatori, share 17,37% e nel game 2.576.000, 18,09%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 573.000 telespettatori, share 3,52%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 473.000 telespettatori, share 2,84%. Su La7 il film Un povero ricco 246.000, 1,97%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 480.000, 14,85%, e nella seconda un netto di 1.313.000, 22,89%; Check-Up 1.176.000, 19,61%; A Sua immagine un netto di 1.216.000, 18,54%; la Santa Messa ha ottenuto 1.381.000, 21,06%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.862.000, 22,89%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con 2.615.000, 22,54%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella presentazione 270.000, 4,51%, nella prima parte 366.000 telespettatori, share 5,54%, e nella seconda 492.000, 5,44%. Su Rai 3 Agorà Weekend nella presentazione 90.000, 1,90%, e nel programma 174.000, 3,21%, Mi manda RaiTre 250.000, 4,15%, O anche no 163.000, 2,73%; Timeline 123.000, 2,02%; Geo 216.000, 3,15%; dopo il Tg3 Fuori Linea 449.000, 5,20%; Touch – Impronta digitale 251.000, 2,37%; Nino La Rocca. Una vita sul ring 158.000, 1,20%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 963.000 telespettatori, 16,07%, mentre Melaverde ha registrato 1.750.000 telespettatori, share 18,63%. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 207.000 telespettatori, share 3,10%, Drive Up 196.000, 2,45%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali nella presentazione 136.000, 2,25%, nella prima parte 229.000, 3,84%, nella seconda 277.000, 4,32%, nei saluti 276.000, 3,92%; quindi dopo il Tg Il commissario Zagaria ha segnato 166.000, 1,33%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 236.000 telespettatori, share 5,05%, nel segmento News 142.000, 5,48% e nel Dibattito 277.000, 4,71%; Camera con vista 177.000, 2,93%; Uozzap 114.000, 1,90%, Miss Marple 114.000, 1,61%; Bell’Italia in viaggio 153.000, 1,32%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In (recensione) ha registrato nella presentazione 1.914.000, 14,53%, nella prima parte 2.107.000, 17,38%, nella seconda parte 1.754.000, 15,87%, e nei Saluti 1.726.000, 16,10%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.379.000, 13,14%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 303.000, 2,4’%; Tennis: Coppa Davis – Italia vs Paesi Bassi (15:16 – 20:14) un netto di 799.000, 6,66%. Su Rai 3 Hudson & Rex ha registrato 456.000, 3,81%, e 397.000, 3,50%; Rebus nella presentazione 244.000, 2,17%, e nel programma 239.000, 2,21%; Kilimangiaro Collection 632.000, 5,95%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.103.000, 15,80%, Beautiful 1.957.000 telespettatori, share 15,25%, Endless Love 2.071.000, 18,09%; Verissimo 1.790.000, 16,98%, e nei Giri di Valzer 1.883.000, 17,80%. Su Italia 1 America’s Cup 2024: Semifinali ha registrato 750.000 telespettatori, 6,29%, E-Planet 238.000, 2,22%; Person of Interest 274.000, 2,65%; Due uomini e 1/2 317.000, 3,05%. Su Rete 4 il film 7 chili in 7 giorni ha registrato un netto di 254.000 telespettatori, 2,21% di share; il film La maschera di porpora un netto di 217.000, 2,04%. Su La7 il film Il Federale 196.000, 1,63%; il film La ragazza con la pistola 141.000, 1,33%. Su Tv8 F1 GP Azerbaijan 1.493.000, 13,93%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 454.000 telespettatori, share 7,20%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato nella presentazione 855.000 telespettatori, share 5,87%, e nel programma 726.000, 9,69%. Su Rai 3 Nicola vs Pietrangeli ha registrato 433.000 telespettatori, share 4,12%. Su Canale 5 Pressing 494.000, 8,47%. Su Italia 1 il film La fidanzata di papà un netto di 182.000, 3,59%. Su La7 il film Il favoloso mondo di Amèlie 91.000, 2,80%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.532.000, 26,28%; ore 20:00 3.812.000, 22,21%.

3.532.000, 26,28%; 3.812.000, 22,21%. Tg2 ore 13:00 1.318.000, 10,39%; ore 20:30 1.129.000, 6,31%.

1.318.000, 10,39%; 1.129.000, 6,31%. Tg3 ore 14:30 1.468.000, 11,44%; ore 19:00 1.550.000, 11,55%.

1.468.000, 11,44%; 1.550.000, 11,55%. Tg5 ore 13:00 2.613.000, 20,32%; ore 20:00 3.558.000, 20,44%.

2.613.000, 20,32%; 3.558.000, 20,44%. Studio Aperto ore 12:25 941.000, 8,98%; ore 18:30 552.000, 4,86%.

941.000, 8,98%; 552.000, 4,86%. Tg4 ore 12.00 339.000, 4,11%; ore 18:55 437.000, 3,25%.

339.000, 4,11%; 437.000, 3,25%. Tg La7 ore 13:30 600.000, 4,49%; ore 20:00 1.138.000, 6,55%.

Dati AUDITEL™