Gli ascolti tv della domenica, con Malinconico su Rai 1, Report su Rai 3, Tradimento su Canale 5, Che Tempo Che Fa sul Nove…

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2 ha ottenuto un netto di 2.845.000 telespettatori, per uno share del 16.87%. Su Canale 5 la serie Tradimento ha registrato un netto di 2.134.000 telespettatori, share 13%. Su Rai 2 9-1-1 639.000, 3.18% e 9-1-1 Lone Star 634.000, 3.44%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.169.000, 5.81%, e nel programma 1.535.000, 8.41%. Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione 970.000, 4.84% e nel programma 1.373.000 telespettatori, share 10.18%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 666.000 telespettatori, share 4.80%. Su La7 il film A civil action ha registrato 307.000 telespettatori, share 1.77%. Su Tv8 il film The Twilight Saga: New Moon è stato visto da 202.000 telespettatori, share 1.24%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.352.000 telespettatori, share 6.82%, nel programma 2.122.000, 10.93%, e nel Segmento Il Tavolo 1.038.000, 8.88%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 5.492.000, 27.31%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.590.000 telespettatori, share 12.88%. Su Rai 3 Blob 680.000, 3.47%; LAB Report 836.000, 4.21%. Su Italia 1 NCIS 1.338.000, 6.70%. Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 927.000, 4.67% e nella seconda 825.000, 4.08%. Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 670.000 telespettatori, share 3.33%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 499.000, 2.49%. Su Nove Che tempo che farà 494.000, 2.72%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.122.000 telespettatori, share 19.92% e nel game un netto di 4.055.000, 22.80%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Sci Alpino. Coppa del Mondo femminile: Super G femminile Beaver Creek un netto di 674.000, 3.88%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. La promessa su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia per Telethon ha ottenuto nella prima parte 511.000, 17.55%, e nella seconda 1.294.000, 22.78%; Check-Up 1.268.000, 20.20%; A Sua immagine 1.330.000, 19.48%; la Santa Messa ha ottenuto 1.205.000, 18.75%, Tg1: Visita del Pontefice in Corsica 1.365.000, 19.35% e l’Angelus di Papa Francesco 1.682.000, 21.11%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.984.000, 24.98%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 405.000 telespettatori, share 5.77%, e nella seconda 546.000, 5.75%. Su Rai 3 Agorà Weekend 156.000, 2.84%, Mi manda RaiTre 407.000, 6.39%, O anche no 256.000, 4.05%; Timeline 186.000, 2.80%; Tg3 RegionEuropa 335.000, 4.55%; dopo il Tg3 Fuori Linea 509.000, 5.21%; TGR Mediterraneo 386.000, 3.58%; Transumanza. Il ritorno a casa 377.000, 2.75%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da .000 telespettatori, %, mentre Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato .000 telespettatori, share %, Drive Up .000, %. Su Rete 4 Terra Amara .000, %; Dalla parte degli animali nella prima parte .000, %, nella seconda .000, %, nei saluti .000, %; quindi dopo il Tg Colombo ha segnato un netto di .000, %. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; Camera con vista .000, %; Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso .000, %, L’ingrediente perfetto .000, %; Le parole della salute .000, %; Gigawatt – Tutto è energia .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.317.000, 17.38%, nella prima parte 2.546.000, 19.97%, nella seconda parte 2.002.000, 17.80%, e nei Saluti 1.775.000, 15.87%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 2.146.000, 16.37%. Su Rai 2 Il Palio d’Italia 362.000, 2.74%; Bellissima Italia Generazione Green 287.000, 2.34%; il match Novara-Scandicci, Pallavolo Serie A1 Femminile, un netto di 238.000, 2.11%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.012.000, 7.95%, e Il mondo di In mezz’ora 756.000, 6.59%; Rebus 626.000, 5.64%; Kilimangiaro nella presentazione 649.000, 5.69%, nel segmento Il grande viaggio 869.000, 7.09%, nel programma 1.268.000, 9.01%. Su Canale 5 L’arca di Noè .000, %, Amici di Maria De Filippi (live) nella presentazione .000, % e nel programma .000 telespettatori, share %, Verissimo .000, %, e nei Giri di Valzer .000, %. Su Italia 1 E-Planet ha registrato .000 telespettatori, %, il film Mr. Nice Guy un netto di .000, %; Forever .000, %; GF .000, %. Su Rete 4 Pensa in grande ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; il film Far West un netto di .000, %. Su La7 Lenin – Cronaca di un mistero .000, %; Bell’Italia in viaggio .000, %; il film Bello, onesto, emigrato Australia… .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Magistrati ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Pressing .000, %. Su Italia 1 Chucky un netto di .000, %. Su Rete 4 il film La cena per farli conoscere un netto di .000, %. Su La7 il film Il cliente .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

