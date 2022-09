Gli ascolti tv di una domenica ancora ‘semi-estiva’, che vede però il ritorno di Domenica In nel daytime di Rai 1 e sempre meno speciali per l’anniversario dell’11 settembre 2001, ora sostituiti da omaggi per la Regina Elisabetta. Ma ieri è stata anche una domenica di grande sport: oltre al consueto appuntamento con il Campionato di Serie A, che in prime time ha offerto la Juve in casa contro la Salernitana, il pomeriggio ha visto il GP d’Italia, svoltosi all’autodromo di Monza proprio nei giorni del suo centenario. Eventi anche in prima serata, con la finale dei Mondiali di Volley Maschile tra Italia e Polonia trasmessa non da Rai 2 come inizialmente previsto, ma addirittura da Rai 1 – che ha quindi deciso di far slittare di un giorno la prima della nuova stagione di Soliti Ignoti – Il ritorno e la replica della puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta dedicata alla Regina Elisabetta II. Una scelta premiata dal fatto che gli Azzurri hanno battuto gli avversari e sono diventati Campioni del Mondo, Ma questa domenica 11 settembra segna anche il ritorno di Massimo Giletti in prima serata su La7 con Non è l’Arena.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri, domenica 11 settembre.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la finale dei Mondiali di Volley maschile Italia – Polonia ha registrato un netto di 3.752.000 telespettatori, per uno share del 22,5%; su Canale 5 il film Harriet ha ottenuto un netto di 1.598.000 telespettatori, share 11,4%; terza piazza per Italia 1 dove il film Aquaman ha ottenuto un netto di 913.000 telespettatori, share 6%. Segue Rai 3 con Presa Diretta, eccezionalmente di domenica, che ha registrato 791.000 telespettatori, share 5%, seguito da Zona Bianca che su Rete 4 è stato visto da 595.000 telespettatori, share 4,6%. A breve distanza Rai 2 con la serie Bull che (in onda dalle 22) ha ottenuto 573.000, 3,7%, mentre su La7 la prima puntata di Non è l’Arena ha registrato 525.000 telespettatori, share 4,4%. Su Nove lo show Sono cose che capitano ha registrato 327.000 telespettatori, share 2% mentre su Tv8 il film World Trade Center è stato visto da 225.000 telespettatori, share 1,4%.