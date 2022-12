Gli ascolti di una domenica ormai in atmosfera natalizia, con lo Junior Eurovision Song Contest in diretta su Rai 1 e senza Mondiali di Calcio in Qatar, in pausa fino a domani. Vediamo però cosa ci riservano i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 Natale & Quale Speciale Telethon (senza Loretta Goggi) ha registrato nella presentazione 3.637.000 telespettatori, share 17.36% e nel programma un netto di 3.122.000 telespettatori, per uno share del 18.1%. Su Canale 5 il film Un Natale al Sud ha ottenuto un netto di 1.695.000 telespettatori, share 9.96%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.594.000 telespettatori, share 7.99%, nel programma 2.492.000, 12.05% e nel segmento Il tavolo 1.681.000, 10.91%. Su Rai 2 la serie NCIS: Los Angeles 984.000, 4.8% mentre Bull 787.000, 4.77%. Su Italia 1 il film Qua la zampa! ha ottenuto 1.007.000 telespettatori, share 5.39%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 659.000 telespettatori, share 4.58% mentre su La7 Non è l’Arena ha registrato 983.000 telespettatori, share 6.8%. Su Tv8 Il film Natale sotto le stelle è stato visto da 439.000 telespettatori, share 2.3%. Su Nove Anplagghed ha registrato 356.000 telespettatori, share 1.9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.394.000 telespettatori, share 16.20%. Su Italia 1 NCIS 1.131.000, 5.43%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 865.000, 4.20% e nella seconda 1.040.000, 4.97%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.029.000 telespettatori, share 4.91%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 547.000 telespettatori, share 2.6% e su Nove Little Big Italy ha registrato 294.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Sfida al Campione su Rai 1 ha registrato .000, %, mentre su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Le indagini di Allie Adams ha registrato .000, %. Su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida .000, %, e nel programma .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia per Telethon ha registrato un netto di .000, %; Telethon 2022 .000, %; la Santa Messa ha ottenuto .000, %, e l’Angelus di Papa Francesco .000, %; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con 3.216.000, 24.4%. Su Rai 2 Slalom Sestrière femminile – 1a manche .000, %; Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto .000, %, Mi manda Rai Tre 392.000, 5.7% e dopo il Tg3 Fuori Linea .000, % e 100 Opere d’arte tornano a casa .000, %. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da .000 telespettatori, %, mentre Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali .000, %, quindi dopo il Tg il film Superman ha segnato un netto di .000, %. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, quindi nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; L’ingrediente perfetto .000, %, Mica Pizza e Fichi .000, %, L’Aria Che Tira Diario .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.767.000, 18.5%, nella prima parte 3.208.000, 22.1%, nella seconda 2.761.000, 20%, e nella terza 2.459.000, 18.3%; lo Junior Eurovision Song Contest (live) ha ottenuto .000, %. Su Rai 2 Slalom Sestrière femminile – 2a manche .000, %; Il provinciale ha ottenuto .000, %. Vorrei dirti che… .000, %; la serie La marcia nuziale un netto di .000, %. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato .000, %, e nel segmento Il mondo che verrà .000, %; quindi Rebus .000, %; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio .000, %, e nel programma .000, %. Su Canale 5 L’arca di Noè .000, %, Amici di Maria De Filippi .000 telespettatori, share %, mentre Verissimo ha registrato nella presentazione .000, %, nel prima parte .000, % e nella seconda .000, %. Su Italia 1 il film Chinese Zodiac ha registrato un netto di .000 telespettatori, %; il film Trio – Alla ricerca del tesoro miracoloso un netto di .000, %; Modern Family un netto di .000, %. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato .000 telespettatori, % di share, mentre il film Casa da gioco un netto di .000, %. Su La7 Calcio femminile – Roma vs Juventus ottiene .000 telespettatori, share %, quindi Storie di un Regno .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Bull .000, %; Ultima traccia: Berlino ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 il film Ti presento un amico un netto di .000, %. Su Italia 1 il film La musica nel cuore – August Rush un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Codice Magnum un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 4.681.000, 23.63%.

.000, %; 4.681.000, 23.63%. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 1.414.000, 6.81%.

.000, %; 1.414.000, 6.81%. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 4.365.000, 21.91%.

.000, %; 4.365.000, 21.91%. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

