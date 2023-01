Gli ascolti tv del Capodanno sono, come vuole la tradizione, all’insegna della musica e della danza con i Concerti di Venezia e Vienna in daytime e lo spettacolo di Danza con me nel prime time dell’Ammiraglia. Ma anche nel primo giorno dell’anno non mancano gli speciali – soprattutto del Tg1 – sulla morte di Papa Ratzinger (forse nella speranza della sua resurrezione…). I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 Roberto Bolle – Danza con me (recensione) ha registrato un netto di .000 telespettatori, per uno share del %; su Canale 5 Concerto per la pace (live) ha ottenuto un netto di.000 telespettatori, share %. Su Rai 3 il film Sempre amici ha ottenuto nella presentazione .000 telespettatori, share %, nel programma .000, % e nel segmento Il tavolo .000, %. Su Rai 2 il film Pinocchio .000, % mentre Bull .000, %. Su Italia 1 il film Il cosmo sul comò ha ottenuto nella presentazione .000, e nel programma un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 il film Hachiko – Il tuo migliore amico è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su La7 il film Cocoon – L’energia dell’universo ha registrato .000 telespettatori, share %. SuTv8 il film Mike & Dave – Un matrimonio da sballo è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto .000, %, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Blob .000, %, e Il meglio di Generazione Bellezza .000, %. Su Italia 1 NCIS .000, %. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. Su La7 In onda ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %, mentre su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 il film Il principe che ho sempre sognato ha registrato .000, %. Su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %. Su La7 Miss Marple .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di .000, %, mentre la Santa Messa di Capodanno ha ottenuto .000, %; l’Angelus di Papa Francesco .000, %; il Concerto di Capodanno La Fenice 2023 ha dato la linea al Tg1 con .000, %. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000. Su Rai 3 Mi manda Rai Tre .000, %, Timeline .000, %, e dopo il Tg3 Fuori Linea .000, % e Tg3 Leonardo – Speciale 30 anni .000, %. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da .000 telespettatori, %, mentre Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 il film Scuola di Polizia 6 ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali .000, %, quindi dopo il Tg il film Fantozzi il ritorno ha segnato un netto di .000, %. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Atlantide – Meraviglie senza tempo ha registrato .000 telespettatori, share %; L’ingrediente perfetto .000, %; il film L’aereo più pazzo del mondo .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte .000, %, nella seconda .000, % e nei Saluti di Mara .000, %; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto .000, %. Su Rai 2 il Concerto di Capodanno Vienna 2023 ha ottenuto .000, %; il film Semplicemente una favola .000, %; il film Un principe su misura .000, %. Su Rai 3 il film 32 dicembre ha registrato .000, %; Le Avventure di Pinocchio .000, %; quindi Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio .000, % e nel programma .000, %. Su Canale 5 L’arca di Noè .000, %, il film C’è post@ per te un netto di .000 telespettatori, share %, mentre il film tv Natale a 4 Zampe ha registrato un netto di .000, %. Su Italia 1 il film La piccola Principessa ha registrato un netto di .000 telespettatori, % e il film Cinderella Story un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Il dottor Zivago ha registrato .000 telespettatori, % di share, mentre il film La maschera di porpora un netto di .000, %. Su La7 il film I complessi ottiene .000 telespettatori, share %, quindi il film La ragazza con la pistola .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 in diretta su Papa Ratzinger ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 il film Il mistero della casa del tempo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 il film Lo chiamavano Jeeg Robot ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Il pescatore di sogni .000, %. Su Italia 1 il film La leggenda di Al, John e Jack un netto di .000, %. Su Rete 4 il film E’ complicato un netto di .000, %. Su La7 il film Cloud Atlas .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

