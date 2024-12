Gli ascolti tv della domenica dell’Immacolata, con gli appuntamenti religiosi che modificano in parte il daytime di Rai 1.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2 ha ottenuto un netto di 2.861.000 telespettatori, per uno share del 16.6%. Su Canale 5 la serie Tradimento ha registrato un netto di 2.353.000 telespettatori, share 14.3%. Su Rai 2 9-1-1 714.000, 3.6% e 9-1-1 Lone Star 655.000, 3.5%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione .000, %, e nel programma 1.561.000, 8.5%. Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione .000, % e nel programma 1.200.000 telespettatori, share 8.8%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 606.000 telespettatori, share 4.4%. Su La7 il film L’uomo della pioggia ha registrato 351.000 telespettatori, share 2.1%. Su Tv8 il film Twilight è stato visto da 269.000 telespettatori, share 1.6%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.304.000 telespettatori, share 6.7%, nel programma 1.948.000, 10.1%, e nel Segmento Il Tavolo 1.055.000, 9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi (puntata di ieri) 5.208.000, 26.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.632.000 telespettatori, share 13.3%. Su Rai 3 Blob .000, %; LAB Report .000, %. Su Italia 1 NCIS 1.334.000, 6.8%. Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 898.000, 4.6% e nella seconda 843.000, 4.2%. Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 561.000 telespettatori, share 2.8%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 562.000, 2.9%. Su Nove Che tempo che farà 447.000, 2.5%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.807.000 telespettatori, share 18.1% e nel game un netto di 3.926.000, 22.5%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.909.000 telespettatori, share 19.2% e nel game un netto di 3.580.000, 21%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles 460.000, 2.5%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 631.000 telespettatori, share 3.5%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 792.000 telespettatori, share 4.3%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; Santa Messa con i nuovi Cardinali .000, %; A Sua immagine Speciale Immacolata Concezione .000, %; l’Angelus di Papa Francesco .000, %; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di .000, %. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 412.000 telespettatori, share 5.2%, e nella seconda 516.000, 5%. Su Rai 3 Agorà Weekend .000, %, Mi manda RaiTre .000, %, O anche no .000, %; Timeline .000, %; Tg3 RegionEuropa .000, %; dopo il Tg3 Fuori Linea .000, %; TGR Mediterraneo .000, %; Azzurra. La prima sfida alla Coppa America .000, %. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da .000 telespettatori, %, mentre Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato .000 telespettatori, share %, Drive Up .000, %. Su Rete 4 Terra Amara .000, %; Dalla parte degli animali nella prima parte .000, %, nella seconda .000, %, nei saluti .000, %; quindi dopo il Tg Colombo ha segnato un netto di .000, %. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; Camera con vista .000, %; Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso .000, %, L’ingrediente perfetto .000, %; Le parole della salute .000, %; Gigawatt – Tutto è energia .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.224.000, 16.4%, nella prima parte 2.325.000, 17.5%, nella seconda parte 1.976.000, 15.8%; Omaggio di Papa Francesco alla Statua dell’Immacolata 2.155.000, 17.8%; Domenica In nei Saluti 1.902.000, 15.8%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.870.000, 13.6%. Su Rai 2 Il Palio d’Italia .000, %; Bellissima Italia Generazione Green .000, %; il match Perugia-Piacenza, SuperLega maschile volley, un netto di .000, %. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato .000, %, e .000, %; Rebus .000, %; Kilimangiaro nella presentazione .000, %, nel segmento Il grande viaggio .000, % e nel programma .000, %. Su Canale 5 L’arca di Noè .000, %, Amici di Maria De Filippi (live) 2.642.000 telespettatori, share 20.3%, Verissimo 2.427.000, 20.3%, e nei Giri di Valzer 2.497.000, 18.8%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato .000 telespettatori, %, il film Rush Hour – Missione Parigi un netto di .000, %; Forever .000, %; GF .000, %. Su Rete 4 Pensa in grande ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; il film La strada a spirale un netto di .000, %. Su La7 Una giornata particolare .000, %; La7 Doc .000, %; il film In good company .000, %. Su Tv8 GP di Formula 1 – Gara: Abu Dhabi 1.535.000, 11.4%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato .000 telespettatori, share %; NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York .000, %. Su Rai 3 Magistrati ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Pressing .000, %. Su Italia 1 Contraband un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Il provinciale un netto di .000, %. Su La7 il film Breach – L’infiltrato .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™