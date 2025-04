Domenica 6 aprile, tutti gli ascolti tv: chi ha vinto tra Costanza e Lo Show dei Record

Domenica a palinsesto variabile per il pubblico televisivo. Offerta variegata per i telespettatori che anche nella serata di ieri, domenica 6 aprile, hanno potuto scegliere tra una ricca varietà televisiva, tra programmi di attualità, serie tv, show e inchieste. A contendersi ascolti e indici di gradimento, come sempre, le due reti concorrenti per eccellenza.

È stato ancora Cologno Monzese contro via Mazzini. Mediaset e Rai si sono scontrate anche ieri sera per conquistare i favori del pubblico nel prime time (e non solo). Sul primo canale Rai è andata in onda la terza (e penultima) puntata di Costanza, la fiction con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti che sta appassionando gli spettatori sulla rete ammiraglia della televisione pubblica.

Canale 5 ha risposto alla fiction di Rai 1 con Lo Show dei Record di Gerry Scotti. Serie tv contro talent show dunque. Chi si sarà imposto nella serata di ieri? Le avventure della paleontologa siciliana nella suggestiva cornice di Verona o la voglia di scoprire i nuovi primati battuti nel programma condotto dal navigato presentatore pavese? Ecco chi si è aggiudicato la gara degli ascolti di domenica e tutti i dati auditel.

Ascolti tv domenica 6 aprile: chi ha vinto la serata tra Costanza e Lo Show dei Record

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Lo Show dei Record, il talent show in collaborazione con i Guinness World Records. Anche in questa occasione concorrenti sempre nuovi si sono cimentati nel tentativo di superare i propri limiti e battere i record precedenti. La puntata di ieri, domenica 6 aprile, ha raggiunto 1.695.000 spettatori attestandosi al 12% di share. Buon risultato ma non sufficiente per primeggiare nella gara degli ascolti.

È stata netta infatti la vittoria di Costanza, la nuova fiction di Rai 1, una commedia romantica che mescola storia, medicina e mistero tratta dal libro di successo della scrittrice Alessia Gazzola. Gli episodi di ieri sera hanno tenuto incollati al piccolo schermo 3.527.000 spettatori raggiungendo il 21.1% di share.

Protagonista della serie in quattro prime serate è Costanza, dottoressa dell’Istituto di Paleopatologia, scienza che studia le malattie del passato attraverso l’esame dei resti umani. A darle un volto televisivo è Miriam Dalmazio, attrice già nota al grande pubblico per la parte di Nina Battaglia nella fiction Studio Battaglia. Nel cast sono presenti anche Marco Rossetti (il dottor Damiano Cesconi di Doc), Lorenzo Cervasio, Caterina Shulha e Franco Castellano.

Ascolti tv di domenica 6 aprile 2025, i dati Auditel delle altre reti generaliste

Di seguito le proposte delle altre reti generaliste nella serata di domenica 6 aprile. N.C.I.S. Unità Anticrimine su Rai 2 è stata seguita da 738.000 spettatori (pari al 3.8% di share) e poco meno (share 3,7%) per N.C.I.S. Origins, con 670.000 spettatori. Decisamente meglio ha fatto Le Iene Inside su Italia 1, che ha raggiunto 1.272.000 spettatori e il 9.8% di share.

Presa Diretta su Rai 3 ha raccolto 723.000 spettatori e uno share del 3,99%. Zona Bianca (Rete 4) di Giuseppe Brindisi ha totalizzato 723.000 spettatori e il 4% share. 530.0000 spettatori e 2,8% di share per House of Trump su La7, mentre Tv8 Operation Fortune ha conquistato l’attenzione di 284.000 telespettatori (share 1.8%).

Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa sul Nove è stato seguito nella presentazione da 1.376.000 spettatori (share 7.4%). Ascolti in crescita per la prima (2.015.000 spettatori con il 10.7%) e la seconda parte del programma (964.000 spettatori e share al 9.1%). Sempre De Martino in testa nella sfida dell’access prime time, con Affari tuoi che svetta sulla concorrenza.

Il game show dei pacchi su Rai è stato seguito domenica da 5.644.000 spettatori con il 29.6% di share. Più che doppiata, nella stessa fascia oraria, la nuova puntata di Paperissima Sprint su Canale 5, ferma a 2.513.000 spettatori, pari al 13.2% di share.