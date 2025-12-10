Ascolti tv 9 dicembre 2025: L’Altro Ispettore e La Notte nel Cuore protagonisti del palinsesto generalista italiano in serata. Chi ha vinto tra le due fiction sul piccolo schermo. I dati Auditel aggiornati.

Ascolti tv 9 dicembre 2025: chi ha vinto tra L’Altro Ispettore e La Notte Nel Cuore. I dati Auditel della serata

L’Altro Ispettore ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori fino all’ultimo. Il finale di stagione della celebre fiction Rai è stato il frutto di un’attesa durata qualche settimana. La platea televisiva si aspettava di capire quale fosse l’epilogo legato alle vicende personali e professionali dell’ispettore del lavoro Domenico Todaro, invece, è rimasta soddisfatta soltanto parzialmente. Il finale è aperto, lascia presagire dunque l’arrivo di una seconda stagione.

Questo ha provocato l’ira dell’utente medio: gli ascolti rispetto alla prima serata sono in calo. La fiction di Viale Mazzini, infatti, vince la serata degli ascolti del 9 dicembre 2025 ma totalizza il 16,7% di Share. Troppo poco se si considera la rete ammiraglia della tv di Stato, tenendo conto del fatto che Montalbano in replica (anche se si tratta di un genere diverso) faceva più punti. Il calo drastico degli ascolti è dovuto al fatto che la serie ha convinto, ma molti – avendo intuito che non ci sarebbe stato un epilogo chiaro – hanno preferito soprassedere.

L’Altro Ispettore vince a fatica su Raiuno. La Notte nel Cuore resta in scia su Canale 5

Il termometro social non mente: il pubblico voleva avere una fine determinata, magari che lasciava presagire l’avvio di una seconda stagione. I nodi della prima serie, tuttavia, avrebbero dovuto essere risolti meglio e prima. Non solo per una questione di copione, ma anche – secondo i telespettatori – per ripagare la fedeltà dimostrata fin qui al prodotto. Un progetto che è partito superando il 18% di Share. Discorso diverso per la rete ammiraglia di Cologno Monzese che punta, nuovamente, su La Notte nel Cuore: la soap turca è il secondo programma più visto della serata con il 14,9% di Share.

Gli standard, però, sono piuttosto bassi e il gap con la rete ammiraglia della Rai non è insormontabile. Se quella di Viale Mazzini – dal punto di vista numerico – rappresenta una vittoria di Pirro, Mediaset si consola in termini di costi. La spesa (contenuta) per importare la soap turca vale l’impresa ed essere secondi senza sforzo è comunque un risultato da cui ripartire. Aspettando che rendano le produzioni originali, in arrivo tra gennaio e febbraio 2026. Tornando alla stretta attualità, dalle parti di Mediaset sorridono Le Iene: la versione classica del programma ottiene il 10,6% di Share.

Le Iene supera il 10% di Share su Italia Uno. Bene anche Floris su La7

Il format non delude il pubblico: la conduzione Angioni-Gentili funziona e le inchieste sono, secondo la platea televisiva, interessanti. Rete4, con È Sempre Cartabianca, si attesta sul 4,5% di share. Il talk di Bianca Berlinguer può contare su uno zoccolo duro di preferenze che porta la trasmissione su picchi importanti a seconda delle presenze nel parterre di ospiti. Meglio, tra i talk show politici, DiMartedì con Giovanni Floris su La7: la trasmissione arriva al 7,7% di Share con picchi nella parte finale di programma pari al 7,9% di ascolto. Standard quasi normali per il cronista, contando anche le medie della scorsa settimana, ma replicare risultati del genere – con una concorrenza così serrata – non è affatto scontato.

Rai2 sfiora il 3%, fermandosi al 2,8% di Share, con Moonfall. Amore Criminale, in crescita su Rai3, ottiene il 4,6% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone una sorta di meglio di X Factor chiamato Il Cammino verso la Vittoria che totalizza l’1,3% di Share. Nove si rifugia in OnlyFun – Comico Show arrivando al 2,8% di Share.

Scotti resiste contro De Martino in access prime time

Le Battute Finali del programma raggiungono il 3,3% di ascolto. Il Canale 20, invece, propone 3 Days To Kill che conquista il 2,1% di Share. RaiMovie resta sullo stesso filone e trasmette L’Immortale – primo film da regista di Marco D’Amore – ottenendo l’1,5% di Share. Stesso punteggio su RaiPremium con Amore sotto il vischio.

Discorso che vale anche per 10 giorni con Babbo Natale su Cine34. In access prime time, invece, Scotti è in calo ma si conferma ugualmente sopra Stefano De Martino: La Ruota della Fortuna arriva al 24,8% di Share. Contro Affari Tuoi che si ferma al 21,5% di Share.