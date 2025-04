Ascolti tv 8 aprile 2025: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Can Yaman

Chi ha vinto tra Stefano De Martino e Can Yaman? La sfida è andata in onda l’8 aprile 2025 sui palinsesti Rai e Mediaset.

Un’altra serata all’insegna degli ascolti, per la tv italiana. Stavolta a sfidarsi sono stati soprattutto Can Yaman e Stefano De Martino. Soprattutto quest’ultimo ha salutato – con le lacrime agli occhi – il pubblico di Stasera tutto è possibile, il programma in onda ogni martedì sera che ha ora chiuso i battenti dopo una stagione ricca di risate, tanti ospiti e intrattenimento.

Ecco com’è andata la giornata degli ascolti, secondo i dati pubblicati sul sito Auditel.

Ascolti tv, la prima serata di ieri 8 aprile 2025: chi ha vinto

I telespettatori hanno potuto assistere al gran finale di Stasera tutto è possibile, che ha ancora una volta raggiunto vette altissime di ascolti. A dominare la scena televisiva è stato proprio Stefano De Martino, che ha chiuso la puntata in lacrime. In quello studio televisivo è stata ospitata anche la sua ex Emma Marrone, che ha chiarito – una volta per tutte – che i due sono ora solamente buoni amici, e che tra di loro non c’è alcun ritorno di fiamma. L’episodio di ieri di STEP ha quindi toccato il 17,6% di share, raggiungendo così 2 milioni e e 725mila spettatori. Su Rai 1 è invece andato in onda Morgane – Detective Geniale 4, che è sceso all’11,5 % di share.

La serie con Audrey Fleurot è quindi stata guardata da 2 milioni e 4mil spettatori. Su Canale 5, c’è invece stato il debutto della nuova serie Il Turco, che vede come protagonisti Can Yaman e Greta Ferro. Questo prodotto televisivo ha invece ottenuto il 10,9% di share, raccogliendo così 1 milione e 853mila spettatori. Su Italia 1 è inoltre stata trasmessa una puntata de Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni, che ha appassionato 1 milione e 207mila spettatori con uno share pari all’8,4%. Nella prima serata di Rai 3 è invece tornato Un Giorno in Pretura, presentato da Roberta Petrelluzzi e che ha raggiunto il 2,4% di share con 488mila spettatori.

Il programma DiMartedì – di Giovanni Floris – ha invece superato ieri il milione e mezzo di spettatori con il 9,3% di share. Su Rete 4, è stato mandato in onda E’ Sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer, con uno share pari al 4,9% e con 722mila spettatori sintonizzati. Su Tv8, Dinner Club ha ottenuto 1,5% di share con 217mila spettatori, mentre su Nove ci sono stati 225mila spettatori con uno share pari all’1,2% per la messa in onda di Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana. A trionfare la prima serata di ieri 8 aprile è stato quindi Stefano De Martino, che ha dominato gli ascolti anche nell’access prime time, con il suo game show Affari Tuoi, che ha coinvolto 5 milioni e 906mila spettatori con il 26,9% di share.