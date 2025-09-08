Ascolti Tv 7 settembre 2025: chi ha vinto, tutti i dati

Continua la sfida a colpi di auditel tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Lo showman napoletano è tornato su Rai 1 con il game show Affari Tuoi e, nella stessa fascia oraria, va in onda su Canale 5 va in onda La Ruota della Fortuna che vede la preziosa collaborazione di Samira Lui. Il programma Mediaset ha ottenuto quattro vittorie consecutive, e per questo Pier Silvio Berlusconi si è congratulato con il presentatore e con gli ascolti che sta ottenendo il gioco televisivo. Il format storico di Mike Bongiorno ha infatti trionfato anche durante la quinta sfida, vinta appunto da Gerry Scotti ancora una volta.

Rai o Mediaset: chi ha vinto la gara Auditel

Domenica 7 settembre, ad aggiudicarsi il quinto scontro in access prime time tra Canale 5 e Rai 1 è stato – di nuovo – il programma condotto da Gerry Scotti. La puntata di Affari Tuoi ha visto partecipare la concorrente Giulia del Lazio e ha ottenuto 3.198.000 spettatori con il 18.2 % di share. Su Canale 5 è invece andato in onda l’appuntamento con La Ruota della Fortuna, che ha invece totalizzato 3.706.000 spettatori con il 21 % di share. Per la quinta volta consecutiva, è stato il gioco di Canale 5 a trionfare.

Sul fronte della prima serata, ci sono stati invece risultati sorprendenti. Rai 1 ha infatti mandato in onda – in replica – una puntata della fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore – Liberaci dal mare. Nella stessa fascia oraria è invece stata trasmessa – su Canale 5 – la soap opera La notte nel cuore. Ad aggiudicarsi la vittoria è quindi stata la soap Mediaset, che ha ottenuto 2.001.000 spettatori con il 14.32& di share. Rai 1 ha invece totalizzato 1.719.000 spettatori con l’11.83% di share.

Le reti generaliste e i dati sugli ascolti

Su Rai 2 è andato in onda il film Il lago della vendetta, che ha ottenuto 626.000 spettatori con il 3.67% di share. Su Rai 3 c’è stata una puntata di Presa Diretta, con 819.000 spettatori e il 4.95% di share. Su Rete4 spazio a una puntata di Fuori dal coro con Mario Giordano che ha ottenuto 551.000 spettatori con il 4.46% di share. Su Italia1 è stato trasmesso il film Uncharted, seguito da 789.000 spettatori con il 4.98% di share. La7 ha mandato in onda il film Il federale che è stato seguito da 223.000 spettatori con l’1.36% di share. Sul Nove, in replica, Amadeus ha presentato una puntata de La Corrida – Remix che ha ottenuto uno share del 2.14% con 279.000 spettatori. Su Tv8 è andata in onda la gara di MotoGp Catalogna che ha interessato 506.000 spettatori con il 2.95% di share.