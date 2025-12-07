Ascolti tv 6 dicembre 2025: Tu Sì Que Vales chiude al 28,3%. La prima semifinale di Ballando Con Le Stelle si ferma al 25,6% di Share. I dati Auditel della serata

Tu Sì Que Vales si conferma uno dei programmi più visti e apprezzati dal pubblico di questa stagione televisiva. L’ultima puntata del programma targato Fascino PGT ha ottenuto circa il 28,3% di Share. Merito anche di un nutrito parterre di ospiti che, nello specifico, hanno partecipato in quella che è stata definita LipSync Battle.

Variante del format dove personaggi famosi si cimentano, accanto ai protagonisti del programma, nell’esecuzione di canzoni famose cercando di seguire la musica con il labiale. Una sorta di playback goliardico che piace molto al pubblico. Questo mix di ingredienti, con l’esibizione dei talenti in gara nelle altre discipline, ha catturato l’attenzione della maggioranza del pubblico.

Tu Sì Que Vales chiude in crescita, Ballando Con Le stelle resta appaiato

Una conferma che porta Cologno Monzese a dover puntare sulla trasmissione di Maria De Filippi anche il prossimo anno. Viale Mazzini, invece, ritrova Ballando Con Le Stelle che si ferma al 25,6% di Share. Il confronto con la concorrenza è soddisfacente in maniera parziale, ma Milly Carlucci conta di rifarsi con le fasi finali del programma. Visto che il format di Maria De Filippi è giunto all’epilogo. Rai2, al sabato sera, sceglie di ritrasmettere SWAT che garantisce il 4,4% di Share.

Rai3, al contrario, raggiunge il 5,8% di Share grazie a Indovina Chi Viene a Cena. Italia Uno si accontenta del 3,3% di Share con GGG – Il grande gigante gentile. Il cult movie presenta una base solida anche in chiaro. Rete4 non va oltre il 2,1% di Share con Cry Macho – Ritorno a casa, mentre In Altre Parole su La7 nella prima parte di programma arriva al 5,6% di Share. La seconda porzione di format, invece, denominata In Altre Parole…Ancora conquista il 3,3% di Share. Percentuali che portano la trasmissione di Massimo Gramellini in media rispetto ai risultati stagionali. Quote in costante crescita rispetto alle singole fasce di pubblico.

Gerry Scotti e Stefano De Martino sempre più vicini

Tv8, il canale in chiaro di Sky, ripropone 4 Ristoranti. La trasmissione di Alessandro Borghese conquista l’1,9% di Share. Quasi 2% per una formula vincente della rete che vede nelle tappe del noto Chef in giro per l’Italia un buon prodotto su cui poter contare assiduamente. Accordi&Disaccordi, invece, sul Nove raggiunge il 2,3% di Share. 1,5% di Share per Tokarev, contenuto selezionato dal Canale 20.

Rai 4 con Last Man Down ottiene l’1,6% di Share. SpyGame, su Iris, conquista l’1,9% di Share. Mentre, su RaiMovie, Medicus ottiene il 2%. Nel preserale generalista italiano, invece, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna ottengono il 26,8% di Share. De Martino, in risposta con Affari Tuoi, raggiunge il 23,8% di Share. Una sfida all’ultimo punto percentuale nel periodo natalizio. Il mese di dicembre si conferma, televisivamente, acceso anche in access prime time.