La sfida della domenica sera ha visto alternarsi sulle reti ammiraglia del palinsesto generalista italiano due titoli importanti: Carosello in Love e La Notte nel Cuore. Chi ha avuto la meglio in termini di percentuali.

Ascolti tv 30 novembre 2025: chi ha vinto tra Carosello in Love e La Notte nel Cuore. I dati Auditel della serata

Raiuno e Canale 5 si sfidano sullo stesso terreno. A colpi di telefilm e soap opera. Dopo serate in cui avevamo di fronte intrattenimento e serie tv, le due reti ammiraglia hanno iniziato a compiere scelte speculari. Anche dettate dall’esigenza di fare esperimenti con l’avvicendarsi del periodo natalizio. Le persone sono maggiormente coinvolte dalle storie, di qualsiasi tipo, piuttosto che dai semplici show che – per quanto avvincenti – mal si associano allo spirito del Natale.

Prima di addentrarsi nelle vicende prettamente festaiole, il piccolo schermo punta sui grandi amori, in forme diverse, ma con il medesimo spirito. Raiuno propone Carosello in Love, la forza del sentimento e del romanticismo nell’Italia degli anni ’60 quando la televisione iniziava a farla da padrona. Canale 5, di contro, propone La Notte nel Cuore: un titolo d’importazione, ma pur sempre un cult per l’emittente di Cologno Monzese. In attesa delle produzioni originali che arriveranno nel 2026.

La Notte nel Cuore e Carosello in Love: chi ha vinto la serata degli ascolti di sabato 30 novembre 2025

I numeri parlano chiaro: Mediaset sembra avere la meglio per un punto. Questo è il gap domenicale della tv di Stato. In termini di percentuale troviamo la rete ammiraglia della Rai al 15,3% di Share, mentre la concorrenza si attesta sul 16,5%. Dati simili, ma non uguali. Quindi la serata degli ascolti è appannaggio di Cologno Monzese, Viale Mazzini accusa il colpo aspettando il debutto di Sandokan con Can Yaman. Una produzione su cui punta molto, come si evince dalla promozione delle scorse settimane.

Su Rai2, invece, Il giorno sbagliato ottiene il 2,2% di Share. La terza rete di Viale Mazzini si rifugia in Report: le inchieste di Sigfrido Ranucci garantiscono al canale il 10% di Share. La squadra del programma realizza servizi sempre più intriganti per accattivare l’interesse del pubblico. Fuori dal Coro totalizza il 5,7% di Share. Anche in questo caso, il programma di Rete4 mantiene le stesse medie stagionali. La domenica mostra picchi importanti che, nel recente passato, lo hanno portato anche a superare il 6%. Italia Uno, al contrario, punta sulla comicità con Zelig On: un brand che funziona e conquista il 6,1% di Share.

Fazio in crescita sul Nove. Sfida all’ultimo punto nel preserale

Il laboratorio di comici cattura gli amanti della commedia e i curiosi che vogliono misurarsi, anche dal punto di vista di semplici spettatori, con la standup. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, la trasmissione del Gran Premio di Formula Uno assicura il 4,7% di Share. Fury, su La7, invece, si accontenta del 2,1% di Share. Che Tempo Che Fa, sul Nove, ottiene il 10,8% nella prima parte di trasmissione. L’anteprima si attesta sul 6,9% di Share, mentre Il Tavolo arriva al 9,9%. Ascolti in crescita per la trasmissione di Fabio Fazio che riesce a stabilizzarsi su vette importanti anche nella parte finale del programma.

Sul Canale 20, Transformers conquista l’1,4% di Share. Su Rai4, Run ottiene l’1,8% di Share. Balzo in avanti rispetto alla concorrenza. La replica di The Voice Senior totalizza l’1,1% di Share. Pieraccioni, su Cine34, con il film Io&Marilyn ottiene l’1,4% di Share. Nel preserale italiano Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna ottiene il 26,8% di Share, contro il 22,1% di Stefano De Martino con Affari Tuoi. La sfida resta aperta, ma Cologno Monzese conferma la propria leadership di qualche punto in access prime time.