Il mercoledì sera della televisione italiana ha visto nuovamente L’Altro Ispettore sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini contro lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada su Canale 5. Chi ha avuto la meglio in termini di ascolti.

Ascolti tv 3 dicembre 2025: chi ha vinto tra L’Altro Ispettore e Gigi e Vanessa Insieme. I dati Auditel della serata

La serata del mercoledì è una sorta di spartiacque televisivo. Una premessa di quello che potrebbe accadere nel finale di settimana, infatti Cologno Monzese piazza uno show. La prova generale prima del sabato con la finalissima di Tu Sì Que Vales tocca a Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Il programma di Canale 5 è un vero e proprio Varietà rivisitato tra canzoni, ospiti e momenti di confronto. Dall’altra parte, sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, è tornato L’Altro Ispettore.

Fiction Rai che affronta la tematica dei morti sul lavoro attraverso la storia di Domenico. Ispettore del lavoro che vive a Lucca con la figlia Mimì, vedovo e seguito – in qualche maniera – dalla madre e l’amico di famiglia Alessandro. Counselor sulla sedia a rotelle. La storia è un giallo nei gialli: nel senso che Domenico, ogni puntata, si trova a dover risolvere casi per fare chiarezza in merito a quelle che hanno l’aria di essere morti accidentali e invece – nella maggioranza dei casi – sono omicidi volontari o colposi. Comunque reati con cui bisogna fare i conti.

L’Altro Ispettore batte Gigi e Vanessa Insieme nell’ultima puntata dello show

Il pubblico generalista italiano preferisce questa storia familiare fra intrighi e colpi di scena piuttosto che il Varietà rivisitato. Canale 5, infatti, arriva secondo negli ascolti rispetto a Raiuno. Il margine, tuttavia, non è netto: i due contenuti si separano esclusivamente per 4 decimi. Nello specifico, L’Altro Ispettore ha totalizzato il 17,4% di Share. Mentre Gigi e Vanessa Insieme si è fermato al 17% di Share.

Un gap tutto sommato accettabile da ambo le parti, visto il periodo televisivo che anticipa il Natale. Le varie emittenti si stanno preparando per la programmazione dedicata. Sotto le feste cambia tutto, o quasi, ma intanto i valori restano importanti anche nel periodo che accompagna i giorni rossi. Una sorta di avvento televisivo che prosegue su Italia Uno. Mediaset raccoglie un bottino importante anche attraverso le sfide di Coppa Italia: Cologno Monzese ha in esclusiva i diritti di trasmissione del torneo.

La Coppa Italia riscatta Italia Uno

La Coppa Nazionale ha visto sfidarsi Inter e Venezia, partita che ha interessato circa 2.141.000 spettatori con l’11% di Share. In scia c’è Chi L’ha Visto? su Rai3. La trasmissione di Federica Sciarelli è un must del mercoledì sera con il 9,6% di Share. I fedelissimi non abbandonano mai il format dedicato alle inchieste di sparizione e ai cold case.

La7, invece, resta sul 6,6% di Share con l’approfondimento televisivo di Aldo Cazzullo. Una Giornata Particolare sta diventando un cult dell’emittente di Cairo che mantiene la propria media stagionale, conservando anche picchi importanti in alcune porzioni di trasmissione. Il programma può arrivare a toccare anche il 7,5% in alcuni frangenti. Ha margini di crescita superiori a un punto percentuale. Rai2 sceglie Un uomo sopra la legge totalizzando il 4,3% di Share con un interesse medio di 773.000 spettatori, mentre Rete4 propone il talk show politico di Tommaso Labate.

La Corrida in leggero rialzo. De Martino riduce il gap con Gerry Scotti

Realpolitik, tra interviste e approfondimenti dedicati, si attesta intorno al 3,3% di Share. In leggero rialzo La Corrida sul Nove che totalizza il 3,7% di Share. Magra consolazione per Amadeus, il programma resta con il freno a mano tirato se si guardano i risultati dello scorso anno. Tv8, il canale in chiaro di Sky, invece si affida ancora ad Alessandro Borghese: 4Ristoranti raggiunge il 2,4% di Share. Il Canale 20, con Vendetta, ottiene l’1,9% di Share.

Rai4 punta su Omen – L’origine del presagio arrivando all’1,1% di Share. Mentre The Terminal su Iris è seguito da 349.000 spettatori pari al 2% di Share. RaiMovie non va oltre lo 0,8% di Share con Riabbracciare Parigi. Il preserale italiano ha visto trionfare ancora una volta La Ruota della Fortuna con il 24,3% di Share. Affari Tuoi si avvicina sempre di più alla concorrenza con il 22,3% di Share. Ormai le lunghezze che separano i due programmi sono soltanto due, la sfida tra i due format si rivela sempre più avvincente con valori che si assottigliano settimana dopo settimana.