Gli ascolti tv di mercoledì 13 luglio 2022 hanno per protagonisti in prima serata un nuovo appuntamento di Superquark su Rai 1, condotto da Piero Angela. Su Rai 2 il film di Deon Taylor L’intruso, in prima visione. Mentre su Rai 3 dopo aver messo in pausa le dirette di Chi l’ha visto, sono iniziati gli speciali, il primo è andato in onda ieri sera. Su Canale 5 è iniziata una nuova serie tv intitolata La strada del silenzio, mentre Rete 4 tiene alta l’attenzione sui risvolti politici sempre più in fibrillazione nelle ultime ore con Veronica Gentili e la versione ‘prime time’ di Controcorrente. Italia 1 si affida al solito Chicago Fire, La7 all’album di Atlantide e Tv8 trasmette una nuova puntata di Chi vuole sposare mia mamma? condotta dal neo-acquisto de La7 Caterina Balivo. Conclude NOVE con la puntata zero de Il cacciatore di teglie con Francesco Panella, intervistato dal nostro Niccolò Fabbri.

Ascolti tv Prime Time

Rai 1 affronta il prime time del mercoledì con il secondo appuntamento di Superquark che ha registrato un netto di 1.778.000 telespettatori, share 12.90%, mentre su Canale 5 ha debuttato la serie La strada del silenzio ha registrato un netto di 1.382.000 telespettatori, share 11.43%. Sempre tra i primi dati quello di Chi l’ha visto? in onda con uno speciale che ha ottenuto su Rai 3 nella presentazione 1.319.000 telespettatori, share 8.59% e nel programma 1.521.000, 10.59%. Su Rai 2 il film L’intruso ha registrato 836.000 telespettatori, share 5.80%, mentre su Italia 1 la serie Chicago Fire ha registrato un netto di 1.243.000 telespettatori, share 8.41%. Veniamo a Rete 4 dove Controcorrente ha registrato un netto di 810.000 telespettatori, share 6.74%. Su La7, invece, Atlantide Speciale ha registrato 303.000 telespettatori, share 3.41%. Spazio al docureality su Tv8 che ha proposto Chi vuole sposare mia mamma? e ha registrato 356.000 telespettatori, share 2.4%. In chiusura Il cacciatore di teglie su Nove è stato visto da 307.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.492.000 telespettatori, share 16.06%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.378.000 telespettatori, share 15.33%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 887.000 telespettatori, share 5.71% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 587.000, 4.31% e a seguire Viaggio in Italia 784.000, 5.41%, con Un posto al sole che mantiene i suoi fedelissimi con 1.351.000, 8.66%. NCIS su Italia 1 registra 1.269.000 telespettatori, share 8.30% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 765.000 telespettatori, share 5.13% e nella seconda 866.000, 5.55%. Su La7 In onda registra 941.000 telespettatori, share 6.09%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto 379.000 telespettatori, share 2.5% e su Nove Deal With it ha raccolto 290.000 telespettatori, share 1.9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.279.000 telespettatori, share 24.16% e nel game un netto di 3.260.000, 27.64%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.063.000 telespettatori, share 12.23% e nel game un netto di 1.720.000, 15.22%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 681.000, 5.13%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 514.000 telespettatori, share 3.98%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 554.000 telespettatori, share 4.03%. Su La7 le due puntate di Padre Brown hanno ottenuto rispettivamente 100.000, 1.23% e 115.000, 1.07%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 602.000 telespettatori, share 15.73%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 517.000, 13.48%; subito dopo Camper ha ottenuto con 1.060.000, 13.16%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 436.000 telespettatori, share 6.53%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 249.000, 6.20%, mentre Elisir – A gentile richiesta ha registrato 155.000 telespettatori, share 4.27%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 594.000, 6.80% e 540.000, 5.06% e Passato e Presente 451.000, 3.77%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 684.000 telespettatori, share 17.18% e 579.000, 15.98% mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.207.000, 18.78%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 140.000 telespettatori, share 2.51% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 139.000 telespettatori, share 3.14% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 207.000, 2.30% e Hamburg Distretto 21 333.000, 2.90%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 175.000 telespettatori, share 4.56%, nel segmento News 96.000, 3.15% e nel Dibattito 180.000, 4.44%; quindi Coffee Break 158.000, 4.35% e L’aria che tira – Estate 213.000, 4.58%, con 358.000, 3.93% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 8 hanno registrato 1.227.000, 11.88% e 1.318.000, 15.08%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 875.000, 10.62%; a seguire Estate in diretta 1.378.000, 18.16%. Su Rai 2 Tour de France: diretta ha registrato 1.016.000 telespettatori, share 11.21% e Tour all’arrivo 1.540.000, 18.64%. Su Rai 3 Question Time ha ottenuto 279.000, 3.17%, Ossi di seppia 217.000, 2.61%, Overland 516.000, 6.96% e Geo Magazine 743.000, 9.40%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.263.000 telespettatori, share 19.05%, mentre Una Vita 1.937.000, 18.58%, Un altro domani 1.549.000, 17.06% e Terra amara 1.516.000, 18.19%. Dopo le soap il film tv Beverly Hills Wedding un netto di 908.000, 12.04%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 568.000 telespettatori, 5.05%, mentre NCIS: Los Angeles 312.000, 3.88% e 341.000, 4.66%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 589.000 telespettatori, 5.85% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 280.000, 3.32% e il film Frantic un netto di 229.000, 2.94%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 195.000 telespettatori, share 2.24% e I segreti della corona 112.000, 1.54%.