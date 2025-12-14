Il sabato sera televisivo ha visto sfidarsi due programmi importanti: Ballando Con Le Stelle e Tutti per Uno – Viaggio nel tempo. Il concerto de Il Volo in replica su Canale 5. Chi ha vinto in termini di ascolti.

Ascolti tv 13 dicembre 2025: chi ha vinto tra Ballando Con Le Stelle e Tutti per Uno – Viaggio nel tempo. I dati Auditel della serata

Il sabato sera, a poche settimane dal Natale, diventa una sorta di prova generale. Il piccolo schermo, durante le feste, occupa il centro della scena in ogni casa. Anche se la televisione non viene vista attivamente, resta sempre accesa. Mentre si prepara la tavola, quando si gioca a carte con amici e parenti. Addirittura, tra un regalo e l’altro, c’è il sottofondo della trasmissione di riferimento. Gli italiani non rinunciano al piccolo schermo neppure tra pandori, panettoni e pungitopo.

Allora, prima che le feste comincino, le emittenti fanno esperimenti. In special modo al sabato, quando a farla da padrone sono i grandi show. Questo è un teorema che vale non soltanto sotto l’albero, ma in qualunque momento dell’anno. In prossimità dell’arrivo di Papà Natale, però, si cominciano a scegliere i formati più indicati da mandare nei momenti più opportuni. È vero che la televisione, in molti casi, nel corso delle festività, è solo un sottofondo. Dev’essere comunque adeguato, perchè – seppur distrattamente – l’utente medio guarda, immagazzina contenuti e giudica.

Ballando Con Le Stelle e il concerto de Il Volo: chi ha vinto la serata

Il consenso non va in vacanza. Allora, Cologno Monzese e Viale Mazzini provano a giocare i rispettivi assi nella manica. La Rai punta sulle fasi finali di Ballando Con Le Stelle. Il programma della Ballandi Entertainment sta volgendo verso il proprio naturale epilogo, ma c’è sempre qualche sorpresa prima di chiudere ogni edizione. Mediaset, sulla rete ammiraglia, prova a inserire in replica il concerto de Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel tempo per tastare il polso e capire quanto agli italiani piaccia la musica di un certo livello sotto le feste. Visto che, poi, Mediaset proporrà – in forme differenti – concerti dedicati nei giorni più significativi delle festività.

Ballando Con Le Stelle – nello specifico – arriva al 27,6% di Share partendo dal 20,9%. Il Volo ottiene il 17,4% di Share. Milly Carlucci vince la serata in Rai, ma Canale 5 scopre quanto può spingersi con gli eventi musicali in determinate circostanze. Su Rai2 SWAT arriva al 4,8% di Share. Rai3, invece, ottiene il 4,4% di Share con Indovina Chi Viene a Cena.

Scotti si allontana leggermente da De Martino nel preserale

Le reti cadette di Mediaset cominciano in crescita con Italia Uno che rispolvera i classici: Mrs Doubtfire, con Robin Williams, arriva al 5,8% di Share. Un cult movie che non delude mai gli affezionati. Rete4 punta su Unknown – Senza identità e arriva al 3,6% di Share. Chi non cambia, invece, è La7: Gramellini, con In Altre Parole, conquista il 3,2% di Share. Trasmissione che conserva uno zoccolo duro di preferenze anche se, con l’avvicendarsi delle feste, perde qualche punto percentuale che potrebbe recuperare con l’anno nuovo. Quando la politica e l’attualità torneranno ad avere nuovi stimoli e altrettante argomentazioni valide per il dibattito.

4Ristoranti, su Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2,2% di Share. Stesso punteggio per Accordi&Disaccordi sul Nove. Segue, con la stessa percentuale in termini di preferenze, Today You Die sul Canale 20. In calo Bronx, su Rai4, all’1,3% di Share. Mentre Iris arriva all’1,6% di Share con The Impossible. RaiMovie ripropone The Wolf of Wall Street e arriva al 2,2% di Share. Il preserale generalista italiano, invece, vede in testa ancora Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna al 27,9% di Share. Affari Tuoi, con Stefano De Martino, resta al 23,4% di Share.