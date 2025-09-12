Ascolti TV 11 settembre 2025: continua la sfida tra De Martino e Scotti. Chi ha vinto

La serata televisiva di ieri, 11 settembre, ha visto Rai imporsi nuovamente nel prime time con una programmazione che ha catturato l’attenzione di oltre due milioni di spettatori. Il film “Pare parecchio Parigi” si è distinto come il titolo più seguito, confermando la forza della Rai nel conquistare il pubblico serale.

Ascolti prime time: trionfa Rai con “Pare parecchio Parigi”

Il film trasmesso sulla prima rete Rai ha registrato 2.333.000 telespettatori, con un notevole 15,4% di share, risultato che ha confermato il gradimento generale del pubblico nei confronti della produzione cinematografica proposta. A seguire, Canale 5 si è aggiudicata la medaglia d’argento con il concerto evento “Elisa San Siro”, applaudito da 1.454.000 spettatori e con uno share del 12%.

Al terzo posto della classifica serale si è posizionato Italia1 con il film d’azione “The Plane”, scelto da 1.394.000 telespettatori e capace di ottenere il 9,1% di share. Questi dati indicano una competizione serrata tra le principali reti commerciali, con Rai che mantiene però una leadership stabile nel prime time.

Performance delle altre reti e programmi di approfondimento

Al di fuori del podio, Retequattro ha proposto il talk show politico “Dritto e Rovescio”, seguito da 847.000 telespettatori e con uno share del 7,5%. Su La7, invece, il programma di attualità “Piazzapulita” ha raggiunto 738.000 spettatori, ottenendo il 6,3% di share, confermandosi una scelta solida per il pubblico interessato a temi di cronaca e politica.

Su Rai2, il magazine serale “Ore 14 Sera” ha raccolto 648.000 telespettatori pari a un 5,5% di share, mentre il canale Nove ha trasmesso lo spettacolo comico “Il Pedone” di Giuseppe Giacobazzi, seguito da 406.000 telespettatori e con uno share del 2,8%.

Su Tv8, il film di fantascienza “Men in Black: International” ha raccolto un pubblico di 290.000 spettatori (1,9% di share). Infine, Rai3 ha dedicato spazio al documentario “La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione”, che ha ottenuto 237.000 spettatori e l’1,5% di share, un dato che rispecchia una nicchia di pubblico interessata alla cultura e al cinema d’autore.

Sfida nell’access prime time: “La Ruota della Fortuna” contro “Affari Tuoi”

La competizione nell’access prime time ha visto Canale 5 prevalere con “La Ruota della Fortuna”, che ha catturato 4.759.000 telespettatori, pari a un impressionante 25,4% di share. Questo risultato rappresenta un dato molto positivo per il quiz, confermando la sua capacità di attrarre un vasto pubblico nelle fasce orarie precedenti alla prima serata.

Rai1 ha risposto con “Affari Tuoi”, il celebre game show che ha raccolto 4.052.000 telespettatori e un share del 21,7%. Pur non raggiungendo la vetta, il programma rimane una scelta molto apprezzata dal pubblico, dimostrando la solidità dell’offerta Rai anche in questa fascia oraria.