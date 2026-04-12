Gli ascolti non bastano più: se l’Auditel perde centralità, come si misura oggi il successo di un programma televisivo?

Un programma che fa il 12% di share può essere un disastro o un trionfo a seconda di chi lo guarda, a che ora, e su quante piattaforme viene poi recuperato. L’Auditel racconta ancora la televisione? E se no, cosa racconta?

Per decenni, la televisione italiana ha vissuto di una moneta sola: lo share. Il 20% era un successo, il 10% era un fallimento, il confine era il quindici. Chiunque lavorasse nel settore sapeva a memoria le percentuali delle puntate precedenti, le confrontava con quelle dei concorrenti, e traeva conclusioni.

Il paradosso dell’Auditel: che non basta più

Era un sistema semplice, universalmente accettato ma fondamentalmente sbagliato perché misurava quante persone avevano acceso il televisore su quel canale in quel momento, non quante persone avevano davvero consumato quel contenuto.

Oggi, nel 2026, il sistema di misurazione cui siamo da sempre abituati è ufficialmente in crisi. Non perché l’Auditel sia scomparso o abbia smesso di funzionare. I dati giornalieri vengono ancora pubblicati, i direttori di rete li leggono come un mantra alle 11 di ogni giorno, le redazioni televisive li commentano ancora come indicatori di valore assoluto. Ma chiunque lavori seriamente nel settore sa che quello share racconta solo una parte della storia e molto spesso non si tratta neanche della parte più importante.

Cosa non misura l’Auditel

L’Auditel misura il pubblico televisivo tradizionale in un momento preciso. Attraverso un panel di telespettatori la cui attività davanti alla TV viene monitorata con precisione e al secondo, si verifica non solo chi ha acceso il televisore su quel canale in quella fascia oraria ma anche quali sono i suoi tempi di reazione di fronte alla pubblicità, o all’arrivo di altri programmi nella fase dello zapping.

L’Auditel tuttavia non è in grado di misurare l’attività di una fascia sempre più ampia di pubblico, che è quello che ha guardato una trasmissione di interesse in differita su RaiPlay o su Mediaset Infinity nelle 72 ore successive. Magari perché l’ha notata di rimbalzo da qualche social o navigando in rete.

L’Auditel non misura nemmeno chi ha visto le clip sui social, chi ha cercato informazioni sul programma dopo averlo sentito nominare, chi ha guardato la replica del giorno dopo perché durante la diretta stava lavorando.

Il numero di spettatori che ‘non esistono’

Questi numeri esistono e sono quelli che riuniscono gli spettatori che non esistono. Non sono invisibili ma i loro dati sono da raccogliere e integrare. Tuttavia non vengono comunicati sistematicamente, non vengono aggregati in un dato unico confrontabile, e soprattutto non vengono usati come parametro decisionale con la stessa frequenza con cui si usa lo share overnight.

Il caso più evidente è quello delle serie di punta: Rai e Mediaset pubblicano di tanto in tanto dati aggregati che includono la visione in streaming, e quasi invariabilmente quei dati mostrano un pubblico significativamente più ampio di quello misurato dalla rilevazione tradizionale. Una fiction che ha fatto il 14% di share lineare può aver raggiunto il 20% del pubblico potenziale quando si aggiunge la visione on demand. Anche se il titolo del giorno dopo riporta il 14%.

Il social come misuratore alternativo

Negli ultimi anni si è sviluppata una misurazione parallela basata sull’engagement digitale: quante volte un programma viene menzionato su X, quanti video vengono condivisi su TikTok, quanto dura il trend sui social nelle ore successive alla messa in onda. I broadcaster li seguono attentamente, anche se raramente li citano ufficialmente come indicatori di successo.

Il problema è che l’engagement digitale e il successo televisivo non sempre coincidono. Un programma può fare il giro dei social per ragioni completamente diverse da quelle per cui un broadcaster vorrebbe che circolasse — una gaffe, uno scontro, una dichiarazione controversa. Il Buzz non è necessariamente un indicatore positivo di qualità o di interesse del pubblico. Ci sono decine di trasmissioni che sono di successo on line solo perché sono pesantamente criticate, o oggetto di satira e sarcasmo.

Eppure anche questo è un dato che conta, perché indica comunque una notevole visibilità. Un programma che genera discussione online porta con sé un pubblico potenziale che potrebbe sintonizzarsi la settimana successiva. È un meccanismo che l’Auditel tradizionale non cattura affatto.

Il problema della frammentazione

Il vero nodo non è tecnico quanto piuttosto strutturale. La televisione italiana del 2026 è frammentata in modi che il sistema di misurazione degli anni Novanta non era progettato per gestire e dunque nemmeno per intercettare.

In quegli anni, guardare la televisione significava accendere il televisore in salotto alle 21 e rimanerci fino alle 23. Il pubblico era un blocco omogeneo, la sera era divisa tra due o tre canali principali, e lo share aveva senso perché misura la distribuzione di un pubblico relativamente omogeneo tra opzioni relativamente limitate.

La frammentazione del pubblico tradizionale

Oggi quel pubblico è esploso in mille direzioni. Chi guarda il lineare in prime time è prevalentemente over 50. Chi guarda in streaming on demand è prevalentemente under 35. Chi consuma clip sui social appartiene a un’altra generazione ancora. Queste fasce di pubblico si sovrappongono parzialmente, ma non sono la stessa cosa, e misurarli tutti con lo stesso indicatore produce distorsioni sistematiche.

Nessuna rete italiana ha ancora trovato la formula per comunicare al pubblico e agli inserzionisti un dato aggregato credibile che tenga insieme tutte queste componenti. È il grande cantiere irrisolto dell’industria televisiva. E finché rimane irrisolto, l’Auditel continuerà ad essere l’unica moneta disponibile, anche sapendo che non dice più tutta la verità.

Cosa succederebbe con una misurazione più onesta

Se domani mattina le reti italiane pubblicassero i dati aggregati includendo streaming, on demand, visione differita e reach digitale, molte valutazioni del giorno dopo cambierebbero radicalmente. Alcune serie considerate flop scoprirebbero di avere un pubblico più ampio di quello registrato dall’Auditel. Alcuni programmi considerati di successo scoprirebbero che il loro share lineare si regge su un pubblico più anziano e sempre meno sostituibile.