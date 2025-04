Ascolti giovedì 17 aprile: chi ha vinto

Rai vs Mediaset: continua la sfida degli ascolti sulle reti nazionali. Per chi avrà optato stavolta il pubblico italiano?

La programmazione tv di ieri sera 17 aprile 2025 ha messo a disposizione dei telespettatori italiani molti altri prodotti. Chi ha avuto la meglio tra Rai 1 e Canale 5? Sul primo canale della rete pubblica è infatti andata in onda una nuova puntata di Che Dio ci Aiuti, la fiction che vede come protagonisti Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. Su Canale 5 è invece stato trasmesso il film Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

I telespettatori italiani hanno però optato per uno tra questi, e ancora una volta c’è stata una sfida tra i due palinsesti. Ecco cosa dicono i dati Auditel della prima serata di ieri.

La sfida tra Rai 1 e Canale 5: chi ha vinto

Nella serata di ieri 17 aprile 2025, Rai 1 ha scelto di trasmettere la famosa serie tv Che Dio ci Aiuti, che è appunto arrivata sul palinsesto con una nuova puntata. Come protagonisti ci sono Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi e, ancora una volta, sta catturando l’attenzione del pubblico, soprattutto dopo le tante stagioni che ha alle spalle e il successo nazionale che ha avuto sin dall’inizio. L’episodio di ieri ha quindi intrattenuto ben 3.616.000 spettatori pari al 20.9% di share. Il film Come un gatto in tangenziale su Canale 5 ha invece tenuto incollati alla tv 1.744.000 telespettatori, raggiungendo così uno share del 10.1%.

In termini di ascolti vince quindi – di gran lunga – la serie di Rai 1, che ha letteralmente trionfato sulla programmazione tv. Ancora una volta, Che Dio ci Aiuti si conferma essere tra i prodotti più visti dal pubblico italiano.

Cosa dicono i dati Auditel sulle altre reti generaliste

Su Rai 2 è invece andata in onda una nuova puntata della serie tv Blue Bloods, che ha intrattenuto 571.000 spettatori con uno share pari al 3.4%. L’ombra del giorno in onda su Rai 3 è invece stato seguito da 561.000 spettatori con il 3.2% di share. A guardare The King’s Ma – Le origini su Italia 1 c’erano 945.000 spettatori con il 5.6% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 ha invece catturato l’attenzione di 1.165.000 spettatori, mentre la partita di UEFA Europa League Manchester United – Lione, in onda su Tv8, è stata seguita da 725.000 spettatori con il 4.1% di share. Only Fun Comico Show sul Nove ha invece segnato 803.000 spettatori e ha così raggiunto il 4.6% di share. Piazzapulita su La7 ha invece raggiunto 951.000 spettatori e il 6.7 % di share.