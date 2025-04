Ascolti 18 aprile: Tradimento, Rito via Crucis

Continua la gara di ascolti tra Rai 1 e Canale 5. I due palinsesti Rai e Mediaset non smettono infatti di sfidarsi, giorno dopo giorno, grazie ai contenuti che propongono e che catturano ogni volta l’attenzione del grande pubblico italiano. Nella prima serata di ieri 18 aprile, c’è stata in primis la messa in onda – su Rai 1 – della via Crucis che si è tenuta al Colosseo a Roma, in occasione del Venerdì Santo. Su Canale 5 c’è invece stata la fiction turca Tradimento, che è tra l’altro una delle soap più amate del panorama televisivo in questo periodo.

Chi avrà avuto la meglio tra i due prodotti televisivi? I telespettatori hanno infatti optato per una delle due reti. Ecco cosa dicono i dati Auditel.

Rai 1 vs Canale 5: chi ha vinto

Nella prima serata di ieri 18 aprile 2025, c’è stata in primis la messa in onda della Via Crucis al Colosseo, che è stata presidiata dal cardinale vicario Baldassarre Reina. Il rito viene tradizionalmente trasmesso ogni anno, anche se in passato aveva sempre visto la presenza di Papa Francesco, che sta ora affrontando diversi problemi di salute, oltre che uno stato di convalescenza dopo il ricovero in ospedale di circa un mese.

La via Crucis ha quindi catturato l’attenzione di 3.440.000 spettatori con uno share pari al 19.3% di share. Su Canale 5 è invece stato trasmesso un nuovo episodio della fiction turca Tradimento, che ha invece registrato 2.286.000 spettatori con il 15.5% di share. La sfida Auditel è quindi stata vinta proprio dal rito della via Crucis.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 2 c’è stata la messa in onda di Diabolik, il film che ha riscosso un grande successo al cinema e che è stato ora scelto da 811.000 spettatori con uno share pari al 5.3%. Su Italia 1 Memory ha invece tenuti incollati al video 1.334.000 spettatori con l’8.3 % di share. Su Rete 4 il Re dei Re ha totalizzato una media di 768.000 telespettatori con il 5.8% di share. Propaganda Live – su La 7 – ha raggiunto 898.000 spettatori e il 6.7% di share. Su Tv8 Masterchef ha invece totalizzato 698.000 spettatori con il 5.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è invece stato visto da 644.000 spettatori e ha raggiunto uno share pari al 3.8%.