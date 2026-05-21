Artem Tkachuk: età, perchè è stato arrestato, lavoro e studi, fidanzata. Chi è Pino o Pazzo di Mare Fuori

Dalle luci del set al bagliore delle sirene della Polizia. Artem Tkachuk, il venticinquenne attore italo-ucraino diventato un idolo dei giovanissimi per la sua interpretazione di Pino ‘o Pazzo nella serie cult della Rai Mare Fuori, è stato arrestato nella notte a Rho, nell’hinterland milanese.

Il fatto: vandalismi nella notte e minacce agli agenti

I quattro giovani, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, sono stati intercettati dalle forze dell’ordine in via Molino Prepositurale mentre si allontanavano dal luogo del raid. Gli accertamenti successivi hanno riscontrato il danneggiamento di quattro vetture in sosta, colpite ripetutamente con calci e pugni che hanno provocato vistose ammaccature alle carrozzerie e la rottura degli specchietti retrovisori.

Bloccati sul fatto, i componenti del gruppo sono stati tratti in arresto con l’accusa di danneggiamento aggravato. L’intera vicenda è passata al vaglio della magistratura. La giudice ha convalidato i provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polizia, decidendo tuttavia di non applicare alcuna misura cautelare nei confronti degli indagati, che restano così a piede libero in attesa del processo.

Chi è Artem Tkachuk: età, lavoro, studi e vita privata

Nato nel 2000 (ha 25 anni), Artem Tkachuk ha origini ucraine ma è cresciuto a Napoli, nel quartiere di Salicelle ad Afragola. La sua è la classica storia di un riscatto sociale arrivato quasi per caso grazie al cinema.

Prima di approdare sul set, Artem non aveva mai studiato recitazione, né la sua vita sembrava indirizzata verso il mondo dello spettacolo. Il punto di svolta arriva nel 2019, quando viene notato per strada e scritturato dal regista Claudio Giovannesi per il film La paranza dei bambini, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Quella pellicola gli apre le porte del cinema, ma la consacrazione planetaria (soprattutto tra i teenager) arriva nel 2020 con il ruolo di Pino ‘o Pazzo nella serie Mare Fuori. Successivamente ha preso parte anche ad altre importanti produzioni televisive, consolidando la sua carriera d’attore, e ha partecipato a programmi di intrattenimento televisivo.

Artem ha frequentato l’istituto alberghiero, ma ha interrotto gli studi precocemente per inseguire le opportunità lavorative e a causa delle complesse dinamiche del contesto in cui è cresciuto, dedicandosi poi interamente alla recitazione una volta scoperto il suo talento.

Per lungo tempo la vita sentimentale di Artem è stata legata a Gioia D’Ambrosio, una nota influencer e tiktoker. La loro storia d’amore, nata prima che l’attore venisse travolto dal successo di Mare Fuori, sembrava solidissima, tanto che nell’estate del 2023 i due avevano annunciato ufficialmente il fidanzamento con tanto di foto dell’anello sui social e una proposta di matrimonio. Tuttavia, i rumors e i successivi riscontri social hanno evidenziato la fine della loro relazione, con la cancellazione delle foto di coppia e il “defollow” reciproco. Al momento, l’attore risulta single o comunque intenzionato a mantenere massimo riserbo sulla sua vita privata.