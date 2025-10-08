Arriva The Traitors: Alessia Marcuzzi guida il reality più atteso dell’anno, ecco quando inizia e chi partecipa

Alessia Marcuzzi torna con un nuovo progetto televisivo. Prime Video accende i riflettori sul nuovo reality The Traitors Italiana, la versione italiana del famoso format olandese De Verraders, diventato un successo internazionale e che è andato in onda in più di 25 nazioni. Il programma promette quindi colpi di scena, suspense ma anche inganni, il tutto capitanato dalla conduttrice che è uno dei volti più amati della tv italiana.

I concorrenti e i dettagli di questa edizione

Il cast è composto da volti molto famosi del mondo dello spettacolo e si scontrerà in un’avvincente gioco psicologico. I partecipanti sono stati annunciati lo scorso luglio: Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. Chi saranno tra questi i temuti traditori? The Traitors Italia è infatti un reality show psicologico che si basa su un intrigo di tradimenti e inganni. I personaggi che vi partecipano collaborano per completare missioni e per accumulare un montepremi in denaro.

Tra di loro si nascondono quindi dei Traditori con l’obiettivo di ingannare e manipolare il resto del gruppo per vincere il premio finale. I Leali devono lavorare insieme per smascherarli e per eliminarli definitivamente dal gioco. In palio c’è una posta altissima: se un solo Traditore arriva alla fine, vince l’intero montepremi; se invece tutti i Traditori vengono smascherati, i Leali rimasti si dividono il premio in modo equo. Si tratta di un format che ha conquistato il pubblico in tutto il mondo. La scorsa edizione americana è stata condotta dall’attore scozzese Alan Cumming e ha vinto un Emmy: in quella occasione i Leali hanno trionfato e si sono visti spartire un montepremi di circa 204.000 dollari.

Quando si può vedere il nuovo reality di Alessia Marcuzzi

The Traitors Italia è prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios in collaborazione con la Trentino Film Commission. Il programma sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia con sei puntate. Il primo appuntamento è infatti fissato per il 30 ottobre con i primi quattro episodi, e il 6 novembre con gli ultimi due.

“Mi sono riscoperta in una nuova veste” – ha dichiarato la conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione – “Di solito sono molto accogliente, ma stavolta è stato diverso. È una bella sfida, mi è piaciuto molto“. Il trailer mostra infatti una versione inedita della conduttrice, che si trova a guidare i concorrenti verso missioni ad alto rischio.