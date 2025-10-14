Arriva su Sky e NOW la serie HBO che segna il ritorno di Mark Ruffalo

Mark Ruffalo è il protagonista di Task, la nuova miniserie HBO in onda su Sky e Now Tv. Una storia enigmatica ma avvincente.

Lo sceneggiatore Brad Ingelsby torna a raccontare la sua Philadelphia dopo il successo di Omicidio a Easttown con Kate Winslet. Stavolta lo fa con Task, miniserie HBO in sette episodi che debutta in esclusiva su Sky e in streaming. Si tratta di un crime cupo e realistico che unisce il topos della caccia all’uomo con un dramma familiare. I protagonisti sono Mark Ruffalo e Tom Pelphrey: entrambi incarnano due figure opposte che sono unite dal desiderio di proteggere i propri cari.

La trama di Task

La trama racconta le vicende di due uomini che sono destinati a scontrarsi. Tom Brandis (Mark Ruffalo) è un agente dell’FBI che è stato segnato da una tragedia personale e che viene richiamato sul campo al fine di guidare una task force incaricata di fermare una serie di rapine violente. Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey) è invece un netturbino e padre di famiglia che vuole a tutti i costi garantire un futuro migliore ai suoi cari e che, per questo motivo, si lascia trascinare in un pericoloso giro criminale, attirando così l’attenzione delle forze dell’ordine e dei Dark Hearts, una gang spietata di motociclisti.

Questa serie non mira alla ricerca di un assassino, ma a raccontare la tensione che si crea tra i due protagonista, in rotta di collisione inevitabile. “Con Task non volevo ripetere lo schema del mistero” – ha dichiarato Ingelsby – “La vera tensione è sapere che i personaggi finiranno per scontrarsi, e temere cosa accadrà quando succederà“.

Il cast della miniserie HBO

Non solo Mark Ruffalo e Tom Pelphrey. Nel cast c’è anche Emilia Jones nei panni di Maeve, la giovane nipote di Robbie che si ritrova un’adulta responsabile in una famiglia segnata da assenze e conflitti. “Maeve è arrabbiata con Robbie, ma Tom Pelphrey ha reso il personaggio così umano e amabile che ho finito per capire le sue scelte” – ha raccontato l’attrice – “Questo ha reso il loro legame molto più ricco“. A completare il cast sono invece Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

A fare da sfondo è quindi la Philadelphia operaia, tanto che gli attori hanno lavorato a lungo sul dialetto locale. La serie mette inoltre al centro la famiglia come rifugio e condanna, dato che Tom e Robbie condividono infatti la stessa ossessione di proteggere i propri cari, anche a costo di fare scelte estreme. Mark Ruffalo regala al suo agente FBI un’umanità fatta di empatia, mentre Tom trasforma Robbie in un personaggio pericoloso ma anche umano. Il risultato? Una serie che unisce thriller e dramma familiare.