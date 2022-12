Oggi, lunedì 19 dicembre 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, docu-fiction con Michele Placido, diretta da Francesco Miccichè, che andrà in onda su Rai 1 in prima visione, il prossimo 21 dicembre in prima serata, alle ore 21:25.

La nuova docu-fiction di Rai 1 ripercorrerà la storia di Arnoldo Mondadori, uno dei più importanti pionieri dell’industria editoriale italiana, che ha creato una delle maggiori industrie culturali d’Europa, partendo dal suo sogno di portare i libri e la lettura nelle case degli italiani.

Arnoldo Mondadori sarà interpretato da Michele Placido. Per quanto riguarda il resto del cast, invece, troviamo Flavio Parenti, nei panni di Alberto Mondadori, e Valeria Cavalli, nel ruolo della moglie Andreina Monicelli.

La docu-fiction durerà 90 minuti e includerà narrazione, fiction, documenti di repertorio e interviste come, ad esempio, quella al nipote Luca Formenton che oggi è il presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

La regia è a cura di Francesco Miccichè, che ha anche firmato la sceneggiatura insieme a Salvatore De Mola. Le riprese si sono tenute tra Roma, il Lago Maggiore e Torino.

Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo è una produzione Anele, in collaborazione con Rai Fiction.

Come seguire la conferenza stampa di Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo

Nel corso della conferenza stampa, interverranno Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction, Gloria Giorgianni, ad e founder Anele, il regista Francesco Miccichè, gli attori Michele Placido, Flavio Parenti e Brenno Placido e Luca Formenton, presidente Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.