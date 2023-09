È morto Armando Sommajuolo, volto storico del TgLa7. Classe 1953, il giornalista era andato in pensione nel 2015, dopo anni passati al notiziario di La7 e, ancora prima, nel telegiornale di Telemontecarlo.

Ad annunciare la scomparsa è stato il suo ultimo direttore, Enrico Mentana, con un messaggio pubblicato sui social: “Stamattina se ne è andato Armando Sommajolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”.

Come detto, Sommajuolo aveva lasciato il video nell’aprile di otto anni fa, ottenendo il tributo da parte dello stesso Mentana, che lo aveva invitato in studio alla vigilia delle sue ultime conduzioni da mezzobusto nelle edizioni serali del weekend.

In occasione del suo congedo, non erano mancati i sentiti ringraziamenti ai collaboratori e al pubblico: “Questo è l’ultimo tg che ho condotto dopo trent’anni passati in questa azienda. Voglio ringraziarvi, al di fuori di ogni retorica, perché so che molti di voi mi seguono da trent’anni e mi hanno ‘cazziato’ quando c’era bisogno di cazziarmi e mi hanno anche supportato, e sopportato, nei momenti più bui. E veramente vi voglio ringraziare tutti. Grazie a tutti. Io ho altre cose da fare da questo momento in poi. Buona vita! Arrivederci”.

Sommajuolo fu anche inviato speciale. Nel 2011 raccontò infatti da Bengasi la guerra civile libica, mentre risale al 1985 una sua partecipazione pubblicitaria nello spot per il whisky Glenlivet ambientato in una redazione giornalistica. Era proprio lui a pronunciare la frase simbolica del promo: ‘Abbiamo l’esclusiva’.