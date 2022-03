Arisa e Vito Coppola sono fidanzati? L’ex della cantante: “Stop Fake”

Nelle scorse ore, sta facendo il giro del web, una Instagram Stories di Andrea Di Carlo, noto manager di personaggi dello spettacolo ed ex fidanzato di Arisa. L’agente non crede affatto alla storia d’amore tra la cantante e giudice de ‘Il cantante mascherato’ e Vito Coppola, maestro di ‘Ballando con le stelle’. Una didascalia chiarisce meglio il concetto:

Stop fake get real. Gay morning moment! Sottotesto-Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno.

Proprio sette giorni fa, l’interprete lucano, ospite dell’amica Mara Venier, ha cercato di chiarire meglio il legame speciale instaurato con il danzatore dopo la partecipazione al talent show di Rai 1:

Io a lui voglio molto bene. Tra noi c’è un grande affetto. L’ho anche accompagnato a scegliere il vestito per oggi. Se stiamo insieme? Io sì, sto con lui, sono fidanzata, ma lui no. Se da lui voglio figli e matrimonio? Figurati, ma non lo so. Se parli di queste cose alla fine io esco da una parte e lui dall’altra, gli uomini scappano.