Arisa: età, dove vive, chirurgia, ex fidanzati famosi, la tricotillomania, studi

Arisa è una delle voci più originali della musica italiana contemporanea. Celebre per la sua timbrica unica, dal debutto a oggi, ha conquistato un vasto pubblico di fan. Ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo e ha all’attivo alcune esperienze in tv in veste di coach. Prima ha presenziato ad Amici e attualmente è tra i prof di The Voice. Inoltre ha preso parte e vinto ad una dell’edizioni più viste di Ballando con le stelle. Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, è nata il 20 agosto 1982, dunque ha 43 anni. Cresciuta in un contesto familiare semplice, ha sempre nutrito una grande passione per la musica, che l’ha portata a studiare canto e pianoforte sin da giovane.

La sua carriera musicale è cresciuta costantemente, consolidandosi negli anni con hit che hanno scalato le classifiche italiane. Attualmente vive a Roma, città che le ha permesso di gestire al meglio i suoi impegni professionali. Nonostante la notorietà, la cantante mantiene una certa riservatezza sulla sua vita privata, preferendo vivere lontano dal clamore mediatico, anche se in diverse occasioni ha conquistato le prime pagine del cronaca rosa.

La vita sentimentale di Arisa ha spesso catturato l’interesse dei media. La cantante è stata legata a personaggi noti dello spettacolo italiano: tra i fidanzati noti c’è Andrea Di Carlo, manager musicale, che è stato a fianco di Arisa per diverso tempo. La loro storia è stata al centro del gossip perché si parlò anche di nozze, poi annullate. Lui stesso confermò la fine della relazione e la cancellazione del matrimonio previsto. Rosalba ha avuto anche un flirt importante con il ballerino Vito Coppola, per diverse stagioni volto di Ballando con le stelle. I due sono stati al centro di rumors su un possibile fidanzamento. Storia che non ha avuto un lieto fine. Oggi la cantante è single e dopo un percorso di analisi ha riscoperto l’esigenza di dedicarsi a se stessa.

Arisa, malattia e presunti ritocchi estetici

In passato Arisa ha parlato apertamente dei problemi di salute che ha affrontato, diventando un esempio di resilienza e forza per molti fan. La cantante ha confessato di soffrire di tricotillomania, disturbo nervoso che spinge chi ne soffre ad strappare i propri capelli o peli in modo compulsivo, da molti anni, spiegando che è una delle ragioni principali dietro la scelta di tagliarsi i capelli o mantenere uno stile molto corto. Nei casi più gravi la tricotillomania può costringere chi ne è affetto ad assumere comportamenti difficili da controllare senza un supporto psicologico.

Arisa è stata spesso accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. La cantante ha confermato di aver effettuato alcuni interventi, ma sempre in maniera moderata, sottolineando come il rispetto per se stessa e la naturalezza siano valori fondamentali. Talento musicale riconosciuto, Arisa, è prossima a tornare sul palco dell’Ariston: è tra i big che parteciperanno a Sanremo 2026.

Arisa: “Sanremo? È arrivato al momento giusto”

Arisa torna all’Ariston con Magica favola, brano estratto dal nuovo album Foto mosse, che sarà disponibile prossimamente. Inoltre, in primavera la cantante sarà protagonista di alcuni live dove si confronterà con il suo numeroso pubblico. La cantante è felice di tornare ad esibirsi alla kermesse più popolare e amata:

“Sono felicissima! Se fosse per me, ci andrei tutti gli anni. Sono molto contenta di aver avuto la possibilità di tornare. Ho capito che oggi partecipare a Sanremo è un privilegio per un artista pop italiano. Quando non lo fai, ti senti un po’ escluso.” Ha dichiarato in una recente intervista rilasciata a Skytg24.