Arena Suzuki 60 70 80 e 90 torna sabato 24 settembre 2022 con la seconda puntata, dall’Arena di Verona. Alla conduzione, Amadeus che darà vita ad una serata nostalgica di grandi successi della musica italiana e straniera, che parte dagli anni ’60 e arriva fino agli anni Novanta. Sarà l’occasione perfetta per un viaggio nei ricordi e per riascoltare hit che sono ormai diventate veri e propri classici nel panorama musicale. Come per la prima edizione, Amadeus torna in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e le sue playlist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90. Rispetto all’anno scorso, il programma ha aggiunto un altro decennio, arrivando fino alla fine del 1999.

La decisione di riproporre questo appuntamento musicale, a un anno di distanza, arriva dopo il riscontro ottenuto dalla prima edizione del programma, trasmessa nel 2021. E la scelta ha portato a risultati decisamente positivi: la prima puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90 ha ottenuto un buon dato d’ascolto, nonostante abbia perso il confronto di share con “Tu sì que vales“.

Appuntamento finale sabato prossimo, 1 ottobre 2022, con l’ultimo capitolo di questo viaggio musicale italiano e internazionale.

Ecco, a seguire, gli artisti che si esibiranno nella seconda puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90. Passiamo da Umberto Tozzi fino agli Aqua passando per i Fools Garden con la loro “Lemon tree” e “La più bella del mondo” di Raf.

HOLLY JOHNSON – FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD con “Relax”

AQUA con “Barbie Girl”

THE TRAMMPS con “Disco Inferno”

HADDAWAY con “What is love”

UMBERTO TOZZI con “Stella stai”

KATRINA con “Walking on sunshine”

FOOLS GARDEN con “Lemon tree”

NIK KERSHAW con “The riddle”

FABIO CONCATO con “Domenica bestiale”

AMII STEWART con “Knock on wood”

ROCKETS con “Galactica”

DOUBLE DEE con “Found love”

DIK DIK con “L’isola di Wight”

DOUBLE YOU con “Please don’t go”

RAF con “Sei la più bella del mondo”