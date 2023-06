Oggi, giovedì 8 giugno 2023, è stata presentato ufficialmente l’evento Arena di Verona – 100 anni in una notte, che andrà in onda su Rai1 il prossimo 16 giugno, alle ore 20:35, e che sarà condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Luca Zingaretti e Alberto Angela.

Durante la conferenza stampa odierna che si è tenuta nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura e che ha visto la presenza della conduttrice, di Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Gianmarco Mazzi, Sottosegretario alla Cultura, Cecilia Gasdia, Sovrintendente Fondazione Arena di Verona, Damiano Tommasi, Sindaco di Verona, e Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, è stata ufficializzata anche la presenza di Sophia Loren in qualità di madrina d’eccezione oltre alla presenza di altri ospiti che verranno svelati prossimamente.

Arena di Verona – 100 anni in una notte: conferenza stampa e dichiarazioni

Con l’evento Arena di Verona – 100 anni in una notte, si festeggerà la centesima edizione del Festival Lirico dell’Arena di Verona. La serata, che porterà in tv l’Aida di Giuseppe Verdi, andrà in onda in mondovisione, con il segnale internazionale che verrà distribuito da Ebu in tutto il mondo. Lo spettacolo avrà la regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo e sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 7 giorni dopo la prima.

Gianmarco Mazzi, che ha annunciato in prima persona la presenza di Sophia Loren, ha ufficializzato anche la presenza delle Frecce Tricolori che daranno idealmente il via all’evento, sorvolando l’Arena di Verona:

Ringrazio Milly Carlucci per la sua presenza. Questo sarà un evento caratterizzato da un cast di conduzione eccezionale. Insieme a Milly Carlucci, ci saranno Luca Zingaretti e Alberto Angela, che farà una cosa speciale per noi. Il cast dà il senso dell’importanza di questa serata-evento. Ringrazio la Rai con la quale già parlammo tempo fa di realizzare questa serata per i 100 anni e oggi siamo arrivati ai festeggiamenti. Questo è un evento frutto di un lavoro di due anni. C’è un forte interessamento di paesi esteri e la mondovisione renderà visibile l’evento a tutti. L’inizio di questo evento sarà affidato alle Frecce Tricolori. Nel mondo dell’opera, occorre ripristinare l’entusiasmo artistico, facendo attenzione ai conti, e l’internazionalizzazione. Questa serata è una sfida a livello televisivo. La madrina d’eccezione che sarà presente alla serata sarà Sophia Loren.

Di seguito, le dichiarazioni di Cecilia Gasdia:

Questo portentoso evento ci riempie di grande gioia, soddisfazione e anche esultanza. È meraviglioso che il prossimo 16 giugno sia una festa per Verona, per l’Italia e per tutto il mondo. Verona e l’Arena sono cresciuti insieme. Ricordiamoci la vocazione popolare dell’Arena di Verona che è quella di coinvolgere tutti i tipi di pubblico. Oggi, grazie ai media a nostra disposizione, possiamo portare l’opera davvero a tutti.

Silvia Calandrelli, invece, ha ricordato l’impegno di Rai Cultura soprattutto dal punto di vista tecnico (19 telecamere in alta definizione di cui 5 mezzi speciali, 72 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 16 radiomicrofoni dedicati ai solisti, 8 microfoni ambiente per il pubblico):

È una sfida straordinaria, un evento in mondovisione che la Rai non poteva mancare. Quest’operazione è una grandissima sfida. Non tutti i telespettatori potranno essere lì ma grazie alla Rai porteremo questo evento, la bellezza e la conoscenza, in tutto il mondo. Sarà un omaggio all’Aida, a Verdi e all’Italia. Milly Carlucci sarà la padrona di casa. Avremo tantissimi altri ospiti che oggi non sveleremo. Vi aspettiamo.

Di seguito, le dichiarazioni di Damiano Tommasi:

In quanto sindaco, Verona è onorata e orgogliosa di mettere a disposizione per questo progetto uno dei gioielli di famiglia. Come amministrazione, siamo orgogliosi e onorati di avere questa celebrazione. È una grande occasione che abbiamo per raccontarci come città ma anche come paese.

Milly Carlucci, invece, non ha nascosto la propria emozione e anche un po’ di agitazione:

Quello che sto per vivere è un grande privilegio. Ringrazio la fata madrina che mi ha permesso di fare questo lavoro perché poi accadono cose straordinarie. Il pubblico non potrà non essere toccato da tutta questa bellezza e questa magia. Sarà una serata specialissima, con due compagni di viaggio straordinari. Racconteremo tante storie. Ci sarà l’Aida, la storia di Verdi, la storia dell’Anfiteatro… Una storia più bella dell’altra. È un’altra bellissima sfida di Rai Cultura e di Rai1. Gli spettatori di Rai1 avranno una visione privilegiata. Non ci dormo la notte! Quando ci si avvicina a delle situazioni che io definirei quasi sacrali, ci vuole umiltà e molta attenzione. L’augurio è quello di non fare danni!

Terminiamo con le dichiarazioni del ministro Sangiuliano: