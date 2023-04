È tempo di presentazione quest’oggi per Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2, il nuovo docu-trip di Lorenzo Jovanotti. Il cantante porterà, infatti, gli utenti di RaiPlay a compiere ancora una volta un viaggio, che lui stesso ha compiuto, dalle Ande fino all’Amazzonia.

In arrivo, dunque, 22 puntate, ciascuna della durata di circa quindici minuti, che usciranno in due diversi giorni. Le prime 11 puntate usciranno, infatti, lunedì 24 aprile, mentre le altre 11 invece saranno disponibili a partire da lunedì 1° maggio. Le puntate saranno 22 “come gli arcani maggiori dei tarocchi” spiega Lorenzo Jovanotti su Instagram, dove motiva inoltre anche la scelta della data di uscita:

Esattamente il 24 aprile di 3 anni fa usciva su RaiPlay la serie “Non voglio cambiare pianeta” (che dal prossimo lunedì sarà di nuovo sulla piattaforma per chi vorrà vederla o rivederla) e il successo fu tanto inaspettato quanto travolgente, in quel periodo e per molti mesi fu il contenuto più “streammato” di RaiPlay.

Il tentativo di Aracataca, però, non sarà solamente quello di tentare di emulare nuovamente il successo del primo progetto curato da Jovanotti per RaiPlay, dove nel frattempo l’artista è tornato, proponendo, ad esempio, un viaggio nei suo Jova Beach Party, con L’estate adesso, o l’esperienza vissuta recentemente in Nigeria e raccontata in Sahara Jam. Una settimana in Nigeria.

Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2: anticipazioni

Con Aracataca si vorrà far “viaggiare ancora di più” i telespettatori, all’interno di un viaggio “avventuroso, vero e semplice, tutto a pedali in autonomia”. Ciò che si vedrà, come ricorda Jovanotti, è stato “girato senza nessun supporto esterno o assistenza tecnica, interamente con una piccolissima action camera e un cellulare”.

Al rientro in Italia, Michele Lugaresi si è occupato del lavoro di montaggio delle oltre 70 ore di girato, mentre Lorenzo Jovanotti ha iniziato a pensare alle canzoni che daranno vita alla colonna sonora, “pezzi inediti che per ora esisteranno solo nella serie video”. “RaiPlay lo ha visto quasi completato e si è gasata. Si parte! È un viaggio il cui scopo è il viaggio stesso, non è una gara, nessuno vince, nessuno perde, nessuno viene eliminato. Come recitava il titolo di quel film di quando ero ragazzino: l’avventura è l’avventura” conclude Jovanotti.

Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2: conferenza stampa

La conferenza stampa si terrà questa mattina, a partire dalle ore 12:00, presso la Sala A della sede Rai di viale Mazzini, a Roma. Parteciperanno all’incontro con i giornalisti la direttrice Rai Play e Digital, Elena Capparelli, e il direttore Rai Distribuzione, Marcello Ciannamea, oltre che lo stesso Jovanotti. TvBlog seguirà in diretta la conferenza stampa.