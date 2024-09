Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita a ottobre 2024

A ottobre 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a ottobre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ a ottobre 2024

Come si può vedere nell’elenco qui di seguito, il mese di ottobre 2024 su Apple TV+ è decisamente ricco, molto più che in altri mesi precedenti, tra titoli che terminano, altri che iniziano e altri ancora che proseguono ogni mercoledì e venerdì c’è qualcosa di nuovo. La formula settimanale è decisamente più pratica contro la frenesia da binge watching e finisce anche per rendere più ricchi i cataloghi. A ottobre su Apple TV+ si parlerà tedesco, spagnolo e giapponese oltre al classico tedesco.

2 ottobre – Slow Horses s.4 (finale di stagione)

Dov’è Wanda? s.1 (finale il 13 novembre)

s.4 (finale di stagione) s.1 (finale il 13 novembre) 9 ottobre – Bad Monkey s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale di stagione) 11 ottobre – Disclaimer – La vita perfetta, miniserie (finale il 15 novembre)

Pachinko – La moglie coreana s.2 (finale di stagione)

miniserie (finale il 15 novembre) s.2 (finale di stagione) 16 ottobre – Shrinking s.2 (finale il 25 dicembre)

s.2 (finale il 25 dicembre) 25 ottobre – Before miniserie (finale il 20 dicembre)

miniserie (finale il 20 dicembre) 30 ottobre – Tu Tambien Lo Harias – Tacito accordo s.1 (finale l’11 dicembre)

s.1 (finale l’11 dicembre) Ogni mercoledì – Familia de medianoche – Emergenze notturne s.1 (ep. settimanali finale il 20 novembre)

s.1 (ep. settimanali finale il 20 novembre) Ogni venerdì – La Maison s.1 (ep. settimanali finale il 15 novembre)

Dov’è Wanda? – prima stagione (dal 2 ottobre)

Dov’è Wanda? è la prima serie in lingua tedesca di Apple TV+ prodotta da UFA Fiction, una dark comedy in 8 episodi. Al centro la storia di Dedo e Carlotta Klatt, che cercano disperatamente di ritrovare la figlia diciassettenne Wanda, scomparsa da mesi. Visto che la polizia non riesce a trovarla, la famiglia, insieme al figlio Ole esperto di tecnologia, prenderanno in mano la situazione e metteranno sotto controllo il quartiere scoprendo che dietro le porte delle loro case, nessuno dei vicini è quello che dice di essere.

Disclaimer – La vita perfetta – miniserie (dall’11 ottobre)

Disclaimer – La vita perfetta è la miniserie di Alfonso Cuaron con Cate Blanchett acclamata all’ultima mostra del Cinema di Venezia, al punto che è uscita l’ipotesi che il regista possa decidere di rimontarla trasformandola in un film per farla concorrere agli Oscar. Al centro c’è la storia di una giornalista che si è sempre occupata di svelare i segreti altrui, che finisce al centro di un libro in cui saranno svelati tutti i suoi segreti. Mentre cerca di rintracciarne l’autore è costretta ad affrontare il suo passato.

Shrinking – seconda stagione (16 ottobre)

Arriva la seconda stagione di Shrinking, dramedy con Jason Segel e Harrison Ford, creata da Segel con Bill Lawrence e Brett Goldstein, al centro la vita di uno psicologo in lutto che inizia a dire tutto quello che pensa cambiando la vita dei suoi pazienti e la sua.

Before – miniserie (dal 25 ottobre)

Before è una miniserie con Billy Crystal e Judith Light, thriller psicologico con elementi soprannaturali. Eli è uno psichiatra infantile che, dopo aver recentemente perso la moglie Lynn, incontra Noah, un ragazzo problematico, che sembra avere un legame inquietante con il passato di Eli. Mentre Eli cerca di aiutare Noah, il loro misterioso legame si approfondisce.

Tu Tambien Lo Harias Tacito Accordo – prima stagione (dal 30 ottobre)

Thriller spagnolo in 8 episodi prodotto da Legendary Television e Espotlight Media, Tú También lo Harías – Tacito accordo è stata creata e scritta da David Victori (Sky Rojo) e Jordi Vallejo (The Innocent di Harlan Coben). Una rapina a mano armata avvenuta a bordo di un autobus vicino a Barcellona provoca la morte di tre rapinatori. Due detective che in passato sono stati amanti, sono chiamati a scoprire la verità nonostante le linee temporali incoerenti tracciate dai sei testimoni prima che sia troppo tardi. Mentre i due si muovono in un mondo in cui la percezione spesso supera la realtà, questo thriller mette in luce l’importanza della verità nella società odierna e gli sforzi che le persone sono disposte a fare per proteggere la propria versione di essa.

Apple TV+ a ottobre 2024, oltre le serie tv

Nel corso del mese di ottobre arriva su Apple TV+ il documentario The Last of the Sea Womancon al centro le donne dell’isola di Jeju in Corea del Sud famose per la loro secolare usanza di immergersi nel fondo dell’oceano – senza ossigeno – per raccogliere i frutti di mare per il loro sostentamento. Oggi, con la maggior parte degli haenyeo ormai sessantenni, settantenni e ottantenni, le loro tradizioni e il loro stile di vita sono in pericolo. Ma queste donne agguerrite, divertenti e laboriose, si rifiutano di cedere di un centimetro, aiutate dalle giovani generazioni che provano a far rivivere il loro stile di vita ancestrale attraverso i social media. Il 4 ottobre arriva anche la seconda stagione della serie animata La Collezione maledetta.