Apple TV+, tutte le novità in uscita a febbraio 2025

A febbraio 2025, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con diverse novità tra serie TV, documentari e film, non solo ma prosegue il rilascio settimanale dei titoli iniziati nei mesi scorsi. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a febbraio 2025 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Apple TV+ le novità di febbraio 2025

Febbraio 2025 sarà ricco di novità su Apple TV+, tra serie tv, nuovi episodi settimanali, film e documentari. Come il film The Gorge – Misteri dal profondo, la docu-serie sull’ultima stagione dell’MLS il campionato di calcio USA che è distribuito proprio da Apple TV+, e poi la seconda stagione di Surface e gli arrivi di una serie tv spagnola e di una tedesca, per diversificare l’offerta seriale della piattaforma.

Calendario uscite

5 mercoledì – Amare da Morire (A Muerte) s.1 (ep. settimanali fino al 12 marzo)

s.1 (ep. settimanali fino al 12 marzo) 14 venerdì – Goldie , corto animato

The Gorge – Misteri dal profondo , film

, corto animato , film 21 venerdì – Surface s.2 (ep. settimanali fino all’11 aprile)

Si Gioca: Major League Soccer , docu-serie

s.2 (ep. settimanali fino all’11 aprile) , docu-serie 26 mercoledì – Berlin ER- Berlino codice rosso s.1 (ep. settimanali fino al 9 aprile)

s.1 (ep. settimanali fino al 9 aprile) ogni venerdì Scissione s.2 (ep. settimanali fino al 21 marzo)

s.2 (ep. settimanali fino al 21 marzo) ogni mercoledì – Prime Target s.1 (ep. settimanali fino al 5 marzo)

Mythic Quest s.4 (ep. settimanali fino al 26 marzo)

Apple TV+ le nuove serie tv di febbraio 2025

Sono tre le serie tv che si vanno ad aggiungere al catalogo di Apple TV+ nel corso del mese di febbraio: la seconda stagione di Surface, thriller con Gugu Mbatha-Raw e le novità Amare da morire che arriva dalla Spagna e Berlino codice rosso un medical drama tedesco.

Amare da morire – prima stagione – dal 5 febbraio

Amare da morire, disponibile dal 5 febbraio, è una commedia romantica in lingua spagnola di Atresmedia TV, creata dal regista Dani de la Orden. I protagonisti sono Verónica Echegui e Joan Amargós, la serie tv debutterà con i primi 2 episodi seguiti dagli altri con rilascio settimanale. A Muerte – Amare da morire racconta la storia del cauto Raúl che si riavvicina a Marta, uno spirito libero da poco rimasta incinta, dopo aver saputo di avere un cancro al cuore. I due erano amici d’infanzia e si ritrovano dopo anni riscoprendo un rapporto unito dal destino. Può Marta, che ha paura di legarsi a qualcuno, innamorarsi? E Raúl può incontrare l’amore della sua vita?

Surface – seconda stagione – dal 21 febbraio

Torna il thriller psicologico prodotto da Reese Whiterspoon Surface, con otto nuovi episodi che saranno rilasciati settimanalmente fino all’11 aprile. Sophie (Mbatha-Raw) continua la sua missione di ricerca di risposte nella sua città natale, Londra. Dopo aver subìto un trauma che l’ha privata dei suoi ricordi, Sophie segue i pochi indizi che ha, usando le sue vaste risorse rubate per inserirsi nell’élite della società britannica e scoprendo un possibile legame con una bella ereditiera. Ma tutto cambia quando un giornalista la contatta all’improvviso e Sophie si rende conto che stavano lavorando insieme per portare alla luce uno scandalo scioccante che coinvolge le persone pericolose a cui si è avvicinata.

Berlino: codice rosso – prima stagione – dal 26 febbraio

Berlino: codice rosso è un hospital drama in lingua tedesca co-creato dall’ex medico di pronto soccorso Samuel Jefferson e da Viktor Jakovleski, composta da otto episodi rilasciati settimanalmente. Gestire un pronto soccorso caotico nell’ospedale più complicato e sovraffollato di Berlino non è un compito da poco per la giovane dottoressa Parker che si è appena trasferita lasciando Monaco e una vita privata che è implosa. Quando prova a cambiare qualcosa si scontra con le resistenze del personale ospedaliero sottopagato, mal equipaggiato e stremato, che sopravvive solo grazie a una buona dose di black humor.

Apple TV+ oltre le serie tv

Apple TV+ sfida San Valentino con l’arrivo il 14 febbraio del film The Gorge – Misteri dal profondo un thriller con al centro due agenti (Miles Teller e Anya Taylor-Joy) che vengono incaricati di occupare le torri di guardia sui lati opposti di una gola per proteggere il mondo da un male misterioso e sconosciuto che si nasconde al suo interno. I due legano a distanza, mentre cercano di rimanere vigili per difendersi da un nemico invisibile. Quando la minaccia apocalittica per l’umanità viene loro rivelata, si trovano costretti a collaborare.

Il 21 febbraio ci sarà la docu-serie sul calcio negli Stati Uniti Si Gioca: Major League Soccer che in otto puntate offrirà uno sguardo inedito sui calciatori e gli allenatori che hanno animato la stagione 2024 (la MLS è distribuita da Apple TV+).