Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita ad agosto 2024

Ad agosto 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ ad agosto 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ ad agosto 2024

Tra serie tv che proseguono, terminano e iniziano Apple TV+ offre un mese carico di novità grazie alla sua politica dei rilasci settimanali degli episodi. Così ad agosto 2024 su Apple TV+ le nuove serie tv che partono sono soltanto 2 Carl Hiaasen’s Bad Monkey e la seconda stagione di Pachinko – La moglie coreana.

Ogni mercoledì fino al 4 settembre Sunny s.1

Las Azules s.1 (ep. settimanali)

s.1 s.1 (ep. settimanali) 14 agosto – Carl Hiaasen’s Bad Monkey s.1 (ep. settimanali)

s.1 (ep. settimanali) 21 agosto – Time Bandits s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale di stagione) 23 agosto – Pachinko – La moglie coreana s.2 (ep. settimanali)

La donna del lago, miniserie (finale di stagione)

Carl Hiaasen’s Bad Monkey – prima stagione (14 agosto, ep. settimanali)

Arriva su Apple TV+ l’adattamento del romanzo di Carl Hiaasen dal titolo Bad Monkey, una comedy prodotta da Bill Lawrence con Vince Vaughn protagonista. Andrew Yancy è un detective cacciato dal dipartimento di polizia che finisce alla lavorare come ispettore sanitario alle Keys. Quando viene ritrovato un braccio da un gruppo di turisti, Yancy pensa che per lui possa essere l’occasione di riscatto per tornare in attività come investigatore. Deve solo superare una serie di strani personaggi della Florida e una scimmia cattiva. Nel cast troviamo anche L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Jodie Turner-Smith, Michelle Monaghan.

Pachinko – La moglie coreana – seconda stagione (23 agosto, ep. settimanali)

Tratta dal romanzo omonimo, arriva su Apple TV+ la seconda stagione di Pachinko – La moglie coreana. Le storie parallele riprendono a Osaka nel 1945, dove Sunja è costretta a prendere decisioni pericolose per la sopravvivenza della sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale, e a Tokyo nel 1989, dove Solomon esplora nuovi e più umili inizi. Prodotta per Apple TV+ dallo studio Media Res, “Pachinko – La moglie coreana” è ideata e scritta da Soo Hugh, che è anche da produttrice esecutiva insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer di Media Res e a Theresa Kang per Blue Marble Pictures.

Apple TV+ ad agosto oltre la fiction

Oltre alle serie tv, ad agosto su Apple TV+ arriva il documentario Cowboy Cartel (2 agosto) che racconta l’incredibile storia vera dell’eroe per caso Scott Lawson, un agente dell’FBI alle prime armi, con tanto di interviste inedite. Lawson ha rischiato la vita per aver fiutato un’intuizione: seguire le transazioni degli acquisti di cavalli da corsa effettuate dai fratelli negli Stati Uniti, infiltrarsi nel pericoloso cartello e scoprire così le loro operazioni internazionali di riciclaggio di denaro.

Il 9 agosto arriva la serie animata Yo Gabba Gabbaland!, lo stesso giorno ci sarà anche il film The Instigators con Matt Damon e Casey Affleck Rory, un padre disperato, e Cobby, un ex detenuto, vengono reclutati per portare a segno una rapina dei guadagni illeciti di un politico corrotto. Il 30 agosto invece arriva il documentario K-Pop Idols.