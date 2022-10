Ottobre inaugura un autunno particolarmente ricco di contenuti con cui Apple Tv+ vuole concludere nel migliore dei modi l’anno. Infatti nei mesi successivi ci aspettano le seconde stagioni di The Mosquito Coast (dal 4/11), Slow Horses (dal 2/12) e di Little America (dal 9/12), arriverà anche la terza della divertente Mythic Quest (dall’11/11) e la novità thriller Echo 3 (dal 23 novembre). A ottobre su Apple Tv+ è particolarmente attesa la novità Shantaram.

Apple Tv+ Ottobre 2022 le novità del mese

7 Ottobre

Hello, Jack! The Kindness Show s.2: serie per bambini con Jack McBrayer nei panni del tenero e premuroso Jack, abitante di Clover Grove dove dispensa buonumore.

14 Ottobre

Shantaram s.1: adattamento del romanzo di David Roberts, racconta la storia di Lin Ford interpretato da Charlie Hunnam che riesce a scappare da un carcere australiano e trovare riparo nella caotica Bombay degli anni ’80. Dopo aver ceduto al fascino dell’enigmatica Karla, dovrà decidere cosa scegliere tra la libertà o l’amore con tutte le complicazioni che questo comporta. Primi 2 episodi poi rilascio settimanale.

21 Ottobre

Acapulco s.2: nuova stagione della comedy sulla vita di Maximo Gallardo che lavora come cameriere in un resort di Acapulco e imparerà così a trattare con diverse tipologie di clientela.

Apple tv+ le serie tv che proseguono a Ottobre

Come ogni mese oltre alle novità, anche a ottobre ci sono serie tv che proseguono e in molti casi terminano con il rilascio settimanale degli episodi. Infatti fin dal suo esordio Apple Tv+ non ha seguito le altre piattaforme nella corsa alle “maratone” preferendo il rilascio settimanale degli episodi. Una scelta legata anche al fatto di avere solo produzioni originali e di rilasciarne non più di 3/4 al mese.

Due conclusioni a ottobre con il finale di serie di See il 14 ottobre, racconto distopico in un mondo in cui gli umani hanno perso la capacità di vedere, con Jason Momoa. Sempre il 14 ottobre ultimo episodio per Bad Sisters dramedy thriller sulla storia di 5 sorelle molto unite e un omicidio misterioso.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Dal dicembre 2021 l’app di Apple Tv+ è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.