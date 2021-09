Quali serie tv arrivano nel catalogo di Apple Tv+ a ottobre? nel corso del mese proseguono diversi titoli iniziati a settembre come Fondazione e The Morning Show e si concludono serie tv come Ted Lasso, Mr. Corman e Truth be Told. Con la formula settimanale ogni venerdì c’è sempre qualcosa di nuovo da vedere sulla piattaforma Apple. Ma ecco i titoli di ottobre:



Apple Tv+ Ottobre le nuove serie tv in streaming

Ecco le novità di ottobre in streaming su Apple Tv+:

8 – Acapulco s.1 (primi due episodi poi settimanali)

commedia in spagnolo e inglese ispirata al film How to Be A Latin Lover, creata Austin Winsberg, Eduardo Cisneros e Jason Shuman; ambientata nel 1984 vede al centro la storia del ventenne Máximo Gallardo (Enrique Arrizon) che ottiene un lavoro come cabana boy nel resort più alla moda di Acapulco ma scoprirà che per avere successo dovrà faticare più di quanto avesse mai immaginato tra clienti da gestire e famiglia e senza prendere comode scorciatoie.

diretto da Todd Haynes un documentario che racconta come un gruppo è diventato una band in grado di cambiare la storia della musica e rappresentare una generazione

Puppy Place (programma per bambini)

Charles e Lizzie Peterson hanno trovato il modo per trovare una casa ai diversi cani randagi che salvano dalla strada e per ogni cane c’è una nuova avventura da vivere.

creata da Simon Kinberg racconta un’invasione aliena da diversi punti di vista sparsi per il mondo, girata tra più continenti vede nel cast Sam Neil, Shamier Anderson, Golshifteh Farahani

da un’idea di Kobe Bryant, sviluppata da Reggie Rock Bythewood, racconta il mondo del basket giovanile, i giocatori, le loro famiglie e gli allenatori che camminano sul confine sottile tra sogni e ambizione, opportunismo e corruzione.

Apple Tv+ le serie che proseguono a ottobre

Iniziate nelle scorse settimane, vediamo quali serie tv proseguono con nuove puntate a ottobre ogni venerdì su Apple Tv+:

Mr. Croman , fino al 1° ottobre la prima stagione della serie tv di e con Joseph Gordon-Levitt che racconta la vita di un insegnante della California con il sogno di comporre musica

, la prima stagione della serie tv di e con Joseph Gordon-Levitt che racconta la vita di un insegnante della California con il sogno di comporre musica Ted Lasso , fino all’ 8 ottobre prosegue la seconda stagione della comedy su un allenatore di football americano che si ritrova ad allenare una squadra di calcio inglese

, prosegue la seconda stagione della comedy su un allenatore di football americano che si ritrova ad allenare una squadra di calcio inglese See s.2 termina il 15 ottobre la serie con Jason Momoa e Dave Bautista ambientata in un mondo distopico in cui l’umanità ha perso la vista

s.2 termina il la serie con Jason Momoa e Dave Bautista ambientata in un mondo distopico in cui l’umanità ha perso la vista Truth be told s.2, termina il 22 ottobre il crime drama con Octavia Spencer e Kate Hudson (novità di stagione) con al centro una giornalista investigatrice che realizza podcast per indagare su casi criminali

s.2, termina il 22 ottobre il crime drama con Octavia Spencer e Kate Hudson (novità di stagione) con al centro una giornalista investigatrice che realizza podcast per indagare su casi criminali Fondazione s.1 prosegue l’adattamento della saga di Isaac Asimov realizzato da David S. Goyer

s.1 prosegue l’adattamento della saga di Isaac Asimov realizzato da David S. Goyer The Morning Show s.2, prosegue la serie tv sul dietro le quinte di uno show del mattino con dinamiche che vanno oltre la semplice realizzazione del programma; con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Valeria Golino, Julianna Margulies.

Apple Tv+ Settembre 3 serie tv da non perdere in catalogo

Il catalogo di Apple Tv+ è costruito su serie tv, film, documentari, cartoni animati originali, rilasciati in tutto il mondo solo sulla piattaforma. Proviamo così a vedere anche per ottobre tre serie tv da scoprire se avete appena fatto Apple Tv+ e non sapete da dove cominciare.

The Mosquito Coast s.1: creata da Neil Cross, la serie è ispirata al romanzo omonimo di Paul Theorux zio di Justin Theroux protagonista della serie nei panni di un uomo idealista che isola se stesso e la sua famiglia dalla corruzione e dall’orrore del mondo finendo per arrivare in Sudamerica

s.1: creata da Neil Cross, la serie è ispirata al romanzo omonimo di Paul Theorux zio di Justin Theroux protagonista della serie nei panni di un uomo idealista che isola se stesso e la sua famiglia dalla corruzione e dall’orrore del mondo finendo per arrivare in Sudamerica Amazing Stories (antologia): Steven Spielberg è tra i produttori esecutivi di questa antologia basata su quella da lui realizzata nel 1985, in ogni episodio ci sono storie di fantascienza dalla componente umana

(antologia): Steven Spielberg è tra i produttori esecutivi di questa antologia basata su quella da lui realizzata nel 1985, in ogni episodio ci sono storie di fantascienza dalla componente umana Calls: una delle serie tv più particolari in circolazione, basata solamente sull’audio, senza immagini, con una serie di conversazioni telefoniche con cui raccontare alcuni eventi che cambiano la vita dei protagonsiti.

Apple Tv+ Ottobre come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili