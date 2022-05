Glenn Close, Tom Hiddleston e Claire Danes sono le “stelle” che ci aspettano a Maggio su Apple Tv+, per arricchire il catalogo della piattaforma di streaming sempre di contenuti interessanti e accattivanti. Un mese particolarmente dedicato agli appassionati di thriller visto che prosegue Shining Girl iniziata ad Aprile con Elisabeth Moss e arrivano la seconda stagione di Teheran (con Glenn Close) e la prima di Now & Then una serie bilingue recitata in inglese e spagnolo. La coppia Hiddleston – Danes ci porta nell’Inghilterra Vittoriana con The Essex Serpent.

Apple Tv+ Maggio 2022 le novità del mese

Il mese di Maggio 2022 di Apple Tv+ si apre venerdì 6 con il debutto dei primi due episodi della seconda stagione di Teheran (il finale è previsto il 17 giugno). La serie, vincitrice dell’International Emmy Awards, un thriller di spionaggio, racconta la storia di Tamar, un hacker-agente del Mossad che si infiltra a Teheran con una falsa identità per aiutare a distruggere il reattore nucleare iraniano. Ma, quando la sua missione fallisce, Tamar deve pianificare un’operazione che metterà in pericolo tutti coloro a lei cari. Nella seconda stagione la novità è l’arrivo di Glenn Close nel cast.

Venerdì 13 Maggio altra novità, debutta la miniserie Il Serpente dell’Essex con protagonisti una coppia d’assi come Claire Danes e Tom Hiddleston. Adattamento del romanzo di Sarah Perry, la serie debutta con i primi 2 episodi per poi proseguire ogni venerdì fino al 10 giugno. Ambientata nell’Inghilterra Vittoriana la serie segue la storia della vedova londinese Cora Seaborne che si trasferisce nell’Essex per indagare su un mitico serpente. Qui conosce il vicario del villaggio, con cui stringe un legame improbabile, ma proprio quando la tragedia colpisce, la gente del posto inizia ad accusarla di attrarre la strana creatura.

Il 20 maggio debutta invece la serie Now & Then, composta da 8 episodi con finale previsto il 24 giugno. Ambientata a Miami e recitata in inglese e spagnolo, racconta la storia di cinque amici che a vent’anni dopo un tragico weekend in cui morì un loro amico, sono costretti a ritrovarsi a causa di una minaccia comune che mette a rischio i loro mondi apparentemente perfetti.

Apple Tv+ Maggio 2022, evento speciale Il Pianeta Preistorico

A maggio su Apple Tv+ arriva un evento speciale, la docu-serie in 5 episodi Il Pianeta Preistorico che sarà rilasciata tra lunedì 23 e venerdì 27 maggio con un episodio al giorno (con i 5 episodi che poi resteranno disponibili in modalità cofanetto). La serie-evento sulla storia naturale dei produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton e della BBC Studios Natural History Unit (“Pianeta Terra”) narrata da Sir David Attenborough (in originale).

Attraverso sorprendenti immagini la serie trasporterà gli spettatori indietro nel tempo di 66 milioni di anni, alla scoperta del nostro mondo e dei dinosauri che lo popolavano, il tutto arricchito da dettagli sbalorditivi e condito dalla colonna sonora originale dal pluripremiato premio Oscar Hans Zimmer. Unendo la miglior cinematografia sulla fauna selvatica con le più recenti conoscenze paleontologiche e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, la serie offrirà un’esperienza unica agli abbonati.

Apple Tv+ Maggio 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Con ben tre novità in arrivo nel corso del mese di Maggio, c’è solo una serie che prosegue per tutto il mese, si tratta di Shining Girl iniziata il 29 aprile. La serie con Elisabeth Moss è tratta dal romanzo di Lauren Beukes, racconta la storia di un’archivista di un giornale di Chicago le cui ambizioni giornalistiche si sono interrotte a seguito di una traumatica aggressione subita. Quando un recente caso sembra ricalcare quanto subito da lei, aiuterà il giornalista Dan Velazquez (Wagner Moura) a scoprire l’identità sull’aggressore.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

