Appuntamento mensile con il calendario delle serie tv rilasciate su Apple Tv+. Diversi i titoli in arrivo anche a giugno sulla piattaforma streaming di Apple, senza dimenticare tutti i titoli iniziati nei mesi scorsi e che proseguiranno nelle prossime settimane. A giugno su Apple Tv con Physical torneremo a fare aerobica insieme a Sheila e alla sua voglia di emanciparsi e di avere il successo sognato, oltre al ruolo di mamma e moglie fin troppo convenzionale. Torneremo nello spazio, con un salto negli anni ’90 in For All Mankind e un’ideale corsa a Marte. Maya Rudolph sarà la protagonista di Loot – Una fortuna, una nuova comedy tutta nuova ancora da scoprire.

Apple Tv+ Giugno 2022 le novità del mese

Il mese di Giugno 2022 su Apple Tv+ si apre con il ritorno da venerdì 3 di Physical, il dramedy ambientato negli anni ’80 nel mondo dell’aerobica. La seconda stagione è composta da 10 episodi che saranno rilasciati settimanalmente. In questa seconda stagione Sheila Rubin (Rose Byrne) si sente pronta per entrare definitivamente nel business dei video fitness, ma si renderà presto conto di non essere l’unica ad aver avuto questa idea. E mentre le cose con l’idealista marito (Rory Scovel), Sheila cerca di tenere a bada la sua “identità ribelle” e soprattutto l’ossessione per il cibo e per la forma fisica, mentre prova a emanciparsi come donna d’affari e di successo. Novità di stagione è l’arrivo di Murray Bartlett The White Lotus(visto in ) nel ruolo di Vinnie Green, un carismatico istruttore di fitness, guru della perdita di peso e pioniere dello spot pubblicitario notturno.

Dal 10 giugno debutta la terza stagione di For All Mankind con il primo di 10 nuovi episodi. La space opera Apple creata da Ronald D. Moore, si rinnova e fa un salto temporale fino agli anni ’90. Il suo racconto alternativo della corsa allo spazio, prosegue con la rincorsa a Marte, una nuova sfida tra USA e Unione Sovietica con un terzo incomodo che spunta all’improvviso. Tornano nel cast Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt, cui si aggiunge Edi Gathegi che interpreterà Dev Ayesa, un carismatico visionario con gli occhi puntati verso le stelle.

Ultima novità seriale del mese è Loot – Una fortuna una commedia prodotta e interpretata da Maya Rudolph, creata da Alan Yang e Matt Hubbard. La serie debutta con i primi 3 episodi per poi proseguire con rilascio settimanale. Al centro della serie c’è la miliardaria Molly Novak (Maya Rudolph) che ha una vita da sogno: yacht, jet privati, una mega villa. Quando scopre che il marito la tradisce, decide di andare a dirlo a tutti ma quando sta per toccare il fondo, scopre di essere titolare di un ente benefico che sta, involontariamente, danneggiando con questa cattiva pubblicità. Decide di scoprire meglio questa società per riscoprire anche se stessa.

Apple Tv+ Giugno 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese oltre alle novità, anche a giugno ogni venerdì ci sono delle serie tv che proseguono iniziate nelle settimane precedenti. Infatti fin dal suo esordio Apple Tv+ non ha seguito le altre piattaforme nella corsa alle “maratone” preferendo il rilascio settimanale degli episodi. Una scelta legata anche al fatto di avere solo produzioni originali e di rilasciarne non più di 3/4 al mese. Grazie al rilascio settimanale degli episodi, c’è sempre una novità da vedere su Apple Tv+. Nel corso del mese di giugno termineranno:

Shining Girl il 3 giugno : la serie con Elisabeth Moss è tratta dal romanzo di Lauren Beukes, racconta la storia di un’archivista di un giornale di Chicago le cui ambizioni giornalistiche si sono interrotte a seguito di una traumatica aggressione subita. Quando un recente caso sembra ricalcare quanto subito da lei, aiuterà il giornalista Dan Velazquez (Wagner Moura) a scoprire l’identità sull’aggressore.

: la serie con Elisabeth Moss è tratta dal romanzo di Lauren Beukes, racconta la storia di un’archivista di un giornale di Chicago le cui ambizioni giornalistiche si sono interrotte a seguito di una traumatica aggressione subita. Quando un recente caso sembra ricalcare quanto subito da lei, aiuterà il giornalista Dan Velazquez (Wagner Moura) a scoprire l’identità sull’aggressore. Il serpente dell’Essex il 10 giugno (miniserie): ambientata nell’Inghilterra Vittoriana la serie segue la storia della vedova londinese Cora Seaborne che si trasferisce nell’Essex per indagare su un mitico serpente. Qui conosce il vicario del villaggio, con cui stringe un legame improbabile, ma proprio quando la tragedia colpisce, la gente del posto inizia ad accusarla di attrarre la strana creatura.

il 10 giugno (miniserie): ambientata nell’Inghilterra Vittoriana la serie segue la storia della vedova londinese Cora Seaborne che si trasferisce nell’Essex per indagare su un mitico serpente. Qui conosce il vicario del villaggio, con cui stringe un legame improbabile, ma proprio quando la tragedia colpisce, la gente del posto inizia ad accusarla di attrarre la strana creatura. Tehran s.2 il 17 giugno

s.2 il 17 giugno Now and Then s.1 il 24 giugno: ambientata a Miami e recitata in inglese e spagnolo, racconta la storia di cinque amici che a vent’anni dopo un tragico weekend in cui morì un loro amico, sono costretti a ritrovarsi a causa di una minaccia comune che mette a rischio i loro mondi apparentemente perfetti.

Con ben tre novità in arrivo nel corso del mese di Maggio, c’è solo una serie che prosegue per tutto il mese, si tratta di Shining Girl iniziata il 29 aprile.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Dal dicembre 2021 l’app di Apple Tv+ è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.