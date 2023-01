Apple Tv+ le serie tv a Gennaio 2023: l’attesa ultima stagione di Servant e la novità Shrinking

A ogni novità annunciata da Apple Tv+ bisogna aggiungere una stella al loro album di star. A gennaio 2023 su Apple Tv+ arriva la nuova comedy prodotta da Bill Lawrence, Shrinking che vede come protagonisti Jason Segel e Harrison Ford. Nel corso del mese è alta l’attesa per il finale di serie dell’horror familiare Servant prodotto da M.Night Shyamalan. Ma vediamo tutti i titoli annunciati del mese di Gennaio 2023.

Apple Tv+ Gennaio 2023 le novità del mese

Venerdì 13 gennaio debutta il primo episodio della stagione conclusiva di Servant, la serie prodotta e in parte diretta da M. Night Shyamalan. Dieci nuovi episodi che termineranno venerdì 17 marzo. Nella quarta la guerra di Leanne con la Chiesa dei Santi Minori si fa sempre più intensa, fino a minacciare non solo Spruce Street, ma l’intera città di Philadelphia e oltre. I Turner intanto sono a pezzi, Dorothy si sta risvegliano e il dubbio è sempre lo stesso, chi è davvero Leanne?

Lo stesso giorno debutta il documentario in 4 episodi Super League: The War for Football che racconta il tentativo di fondare la Superlega da parte di alcuni club europei e come sia poi fallito. Il 20 gennaio parte la terza stagione di Truth Be Told composta da altri 10 episodi con rilascio settimanale fino al 24 marzo. Poppy Scoville interpretata da Octavia Spencer è alle prese con un nuovo caso in particolare si concentrerà sull’assenza di copertura mediatica verso le tante donne nere scomparse.

Infine venerdì 27 gennaio debutta la commedia in 10 episodi Shrinking con Jason Segel e Harrison Ford. Segel interpreta un terapeuta in lutto che inizia a dire ai pazienti tutto quello che pensa, ignorando ogni limite di etica e causando diversi problemi alle loro vite ma anche alla sua.

Apple tv+ le serie tv che proseguono a Gennaio 2023

Il mese di Gennaio 2023 è un mese “di ricambio” per la piattaforma Apple Tv+. Infatti nel corso del mese di gennaio terminano sia la terza stagione di Mythic Quest che la seconda di The Mosquito Coast entrambe il 6 gennaio. Infine il 13 gennaio termina la prima stagione di Echo 3.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 6,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.