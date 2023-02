A febbraio 2023 su Apple Tv+ prosegue un periodo particolarmente denso di serie tv, iniziato a gennaio conServant 4 e Shrinking e che proseguirà con l’attesa terza stagione di Ted Lasso semplicemente però annunciata vagamente in primavera. Nonostante la piattaforma Apple prosegua con la politica del rilascio settimanale degli episodi a febbraio debuttano tre nuove serie tv, tra cui anche la prima originale francese (Liason), oltre al nuovo documentario di viaggio The Reluctant Traveler con Eugene Levy (in italiano tradotto In viaggio con Eugene Levy) e il film Sharper con Julianne Moore.

Apple Tv+ Febbraio 2023 le novità del mese

Venerdì 3 febbraio con i primi 3 episodi su 10 arriva Dear Edward un nuovo drama carico di emozioni, creato da Jason Katims (Parenthood) e adattato dal romanzo di Ann Napolitano. Al centro c’è la storia di Edward Adler (interpretato da Colin O’Brien), un ragazzino di 12 anni che sopravvive a un drammatico incidente aereo di cui restano vittime tutti gli altri passeggeri del volo, compresa la sua famiglia. Mentre Edward e altre persone in tutto il mondo colpite dalla tragedia cercano di dare un senso alla vita dopo l’incidente, si creano amicizie, nascono storie d’amore e si formano comunità inaspettate. Nel cast ci sono anche Connie Britton e Taylor Schilling. Sempre il 3 febbraio arriva la seconda stagione della serie animata Pinecone & Pony.

Debutta il 17 febbraio la nuova serie Hello Tomorrow, dramedy composto da 10 episodi da 30 minuti, con Billy Crudup protagonista. Venerdì 17 febbraio saranno caricati i primi tre episodi. La serie prodotta da MRC Television, è co-creata da Amit Bhalla e Lucas Jansen. Ambientata in quello che è stato definito un “retro-futuro” segue le vicende di alcuni venditori di multiproprietà lunari. Billy Crudup è Jack, un venditore di grande talento e ambizione, che trasmette a tutti la sua fede verso un domani più luminoso ma che rischia di lasciarlo pericolosamente perso nel sogno stesso che lo sostiene. Arriva anche la seconda stagione del documentario sul surf Make or Break.

Una settimana dopo, il 24 febbraio, arriva il thriller Liaison, primo Apple Original girato in francese e inglese, creato da Virgine Brac, con Eva Green e Vincent Cassel protagonisti. La serie è descritta come un thriller internazionale contemporaneo che racconta come gli errori del passato possono distruggere il fururo, con una trama in cui spionaggio e intrighi politici intralciano una lunga e appassionata storia di amore.

Il 24 Febbraio debutta anche In Viaggio con Eugene Levy (il titolo originale è The Reluctant Traveler) una serie di viaggi in giro per il mondo con emozionanti avventure, tra cui l’immersione in un bagno di suoni alle Maldive, il galleggiamento sul ghiaccio in Finlandia, il contatto con la Nazione Navajo nello Utah, il comando di una barca a vela a Lisbona, l’assaggio della cultura culinaria di Tokyo e il viaggio nella giungla della Costa Rica. Ma sarà anche in alberghi di lusso come lo storico Gritti Palace di Venezia o un hotel sospeso sui binari in Sudafrica.

Apple tv+ le serie tv che proseguono a Febbraio 2023

Naturalmente a febbraio 2023 su Apple Tv+ proseguono le tre serie tv iniziate a gennaio: la quarta e ultima stagione di Servant, la terza di Truth Be Told e la prima di Shrinking

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 6,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.