Cosa vedere a febbraio 2022 su Apple Tv+? Mese particolarmente interessante tra fiction e docu-serie, con l’arrivo di volti noti come Uma Thurman, Patricia Arquette, Christophe Walken, Adam Scott che vanno ad arricchire il catalogo di “figurine” della piattaforma. Arrivano così Suspicion e Scissione – Severance, due thriller molto diversi l’uno dall’altro. Ma vediamo nel dettaglio il mese di febbraio di Apple Tv.

Apple Tv+ Febbraio 2022 le serie tv in partenza

Sono due le nuove serie tv in partenza a Febbraio 2022 su Apple Tv+: Suspicion e Severance – Scissione, due titoli molto attesi per i nomi coinvolti nelle produzioni.

Suspicion debutta con i primi due episodi venerdì 4 febbraio, prodotta da Keshet Studios, è l’adattamento della serie tv israeliana False Flag (trasmessa da Fox in Italia). Al centro della storia c’è il rapimento del figlio di una donna d’affari americana (interpretata da Uma Thurman) per cui vengono indagati 4 cittadini britannici presenti nello stesso albergo di New York, interpretati da Kunal Nayyar di The Big Bang Theory, Elizabeth Henstridge vista in Agents of SHIELD; nel cast anche Noah Emmerich.

Scissione (o Severance in originale) arriva il 18 febbraio, è composta da 9 episodi, creata da Dan Erickson e Mark Friedman, prodotta da Endeavour Content e diretta da Ben Stiller. Un misterioso thriller lavorativo ambientato nella Lumon Industries dove viene implementato un sistema per fare in modo che i dipendenti possano separare vita privata e lavorativa, dimenticando la prima mentre sono a lavoro e viceversa. L’incredibile cast vede la presenza di Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken.

Apple Tv+ Febbraio 2022 le serie tv che proseguono

Nel corso del mese di Febbraio 2022 proseguono su Apple Tv+ le due serie tv iniziate a gennaio e che hanno “riacceso” la piattaforma dopo una sorta di tregua natalizia. Infatti per tutto il mese ogni venerdì saranno inseriti nuovi episodi di Servant, la cui terza inquietante stagione, è iniziata il 21 gennaio e della prima di The Afterparty, il giallo-comedy iniziata venerdì 28 gennaio.

Apple Tv+ Febbraio 2022 non solo serie tv

Non solo serie tv a Febbraio 2022 in streaming. Su Apple Tv+ dall’11 febbraio arriva il film The Sky is the Everywhere, mentre dal 18 febbraio arrivano i 4 episodi dell’ attesa docu-serie Lincoln’s Dilemma un innovativo racconto della complicata esperienza di governo del Presidente Lincoln e del suo difficile tentativo per porre fine alla schiavitù. Jeffrey Wrigth, che abbiamo visto in Westworld, sarà il narratore nella versione originale della docuserie, mentre Bill Camp sarà la voce di Lincoln e Leslie Odom Jr. quella di Frederick Douglass.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Dallo scorso mese di dicembre l’app di Apple Tv+ è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.