A ottobre 2023 Apple TV+ “campa di rendita” affidandosi ai titoli iniziati nelle settimane precedenti e proponendo una sola novità seriale, Lessons in Chemistry – Lezioni di Chimica con Brie Larson protagonista. Accanto all’unica novità “scripted” del mese arrivano due miniserie una a tema sportivo dedicata a Messi e una horror The Enfield Poltergeist, che racconta l’avvincente storia della più famosa infestazione di poltergeist di sempre. Ma vediamo insieme che ottobre ci aspetta su Apple TV+.

Apple TV+ le serie tv di ottobre 2023

Venerdì 13

Lezioni di Chimica: miniserie in 8 episodi, il finale è previsto il 24 novembre, basata sul romanzo d’esordio best-seller di Bonnie Garmus, scrittrice, editrice scientifica e copywriter. Protagonista è Brie Larson (al cinema in The Marvels proprio a novembre) nei panni di Elizabeth Zott, una donna che negli anni ’50 sogna di diventare scienziata. Ma in quegli anni non può che essere un sogno. Licenziata dal laboratorio accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate, ma anche agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando, molto più che semplici ricette.

Apple TV+ le serie tv che proseguono o terminano a ottobre 2023

Se arriva una sola novità seriale a ottobre 2023 su Apple Tv+ è anche perché sono in corso altre 4 serie tv con rilascio settimanale degli episodi. Tra queste solo l’ottima terza stagione di The Morning Show proseguirà anche a novembre, le altre invece terminano nel corso del mese. La prima a salutare è The Changeling – Favola di New York che conclude la sua corsa il 13 ottobre, una serie complessa che parla della difficoltà di essere genitori in un vortice di metafore e incubi che complicano il racconto.

Mercoledì 25 ottobre termina la seconda stagione di Invasion, mentre venerdì 27 ottobre si conclude il gioiellino inglese Still Up una commedia romantica su due anime insonni che dialogano facendosi compagnia a distanza.

Apple Tv+ ottobre 2023 i documentari

Spazio ai documentari a ottobre su Apple Tv+. L’11 debutta Messi Meets America documentario in sei parti che racconta il dietro le quinte di questo nuovo capitolo della carriera da record di Messi, un’avventura che ha rivoluzionato il “soccer” made in USA. Il 20 ottobre il documentario The Pigeon Tunnel racconterà la vita della spia inglese David Cornwell meglio noto come John Le Carrè. Infine il 27 ottobre arriva la docuserie The Einfield Poltergist che racconta l’infestazione paranormale della famiglia Einfield una storia che ha ispirato il film “The Conjuring – Il caso Enfield”, ma anche opere teatrali e una serie tv.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 6,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.