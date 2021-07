Le serie tv di Agosto di Apple Tv+ confermano la strategia della “mela” di portare agli spettatori sempre nuovi contenuti offrendo uno spettro ampio di titoli capaci di soddisfare le esigenze di tutti gli abbonati. Così mentre prosegue l’appuntamento settimanale con la seconda stagione di Ted Lasso, terminano Physical sul mondo dell’aerobica anni ’80, il musical Schmigadoon! e la seconda stagione di Home Before Dark un’avventura gialla familiare con protagonista una giovane investigatrice capace di conquistare grandi e piccini.

La prima novità del mese è Mr. Corman dal 6 agosto, una serie scritta e interpretata da Joseph Gordon-Levitt che veste i panni di un’insegnate di Los Angeles che ha messo da parte il sogno della musica e fatica a riprendersi dopo esser stato lasciato dalla fidanzata, finendo preda di allucinazioni, ansie, paura della solitudine e del futuro. Un racconto contemporaneo con tratti da commedia ed elementi surreali e onirici.

Venerdì 20 e 27 agosto è tempo di seconde stagioni. Dal 20 arriva, sempre con rilascio settimanale, la seconda stagione di Truth Be Told con Octavia Spencer nei panni della titolare di un podcast dedicato all’analisi di casi criminali del passato. In questa stagione sarà alle prese con una vicenda che tocca da vicino una sua vecchia amica d’infanzia interpretata da Kate Hudson alla sua prima esperienza seriale. Infine il 27 agosto debutta la seconda stagione di See epico dramma post-apocalittico ambientato in un mondo in cui l’uomo ha perso la vista, nel cast Jason Momoa e Dave Bautista.

Il calendario delle serie tv ad Agosto su Apple Tv+

N.B.: Apple Tv+ è una piattaforma a pagamento ha un costo mensile di 4,99€ con 7 giorni di prova gratuita, disponibile su dispositivi apple, su browser, Fire Stick Tv e alcune Smart Tv.