Parata di stelle anche ad Aprile su Apple Tv+: Elisabeth Moss, Nicole Kidman, Gary Oldman sono tra i volti che popolano la piattaforma nei prossimi venerdì del mese, senza dimenticare i vari Samuel L. Jackson, Jared Leto, Anne Hathaway che arrivano dai mesi precedenti. Insomma la formula di Apple Tv+ è ormai consolidata e ogni mese porta nuovi titoli da scoprire e nuovi volti conosciuti da ritrovare nel loro catalogo costituito da sole serie tv originali. Ma vediamo cosa arriva e prosegue nel corso del mese.

Apple Tv+ Aprile 2022 le serie tv in partenza

Il mese di Aprile si apre con un venerdì e il 1° aprile arriva su Apple Tv+ Slow Horses una serie tv britannica in 6 episodi con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke e ambientata nel mondo delle spie. Al centro c’è una squadra di agenti messi in disparte per il loro atteggiamento o per errori compiuti sul campo che lavorano in una sede distaccata e diroccata dell’MI5 senza praticamente far nulla. Almeno finchè uno di loro non li fa tornare nel vivo dell’azione per fermare un attacco di nazionalisti britannici. La serie è già stata rinnovata. Primi due episodi il 1° aprile poi settimanali.

Il 15 Aprile debutta invece Roar un’antologia composta da episodi da circa 30 minuti con storie e attori diversi ma accomunati dalla voglia di raccontare in modo surreale e divertente cosa vuol dire essere donna oggi. La serie è creata da Carly Mensch e Liz Flahive, le protagoniste sono Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Issa Rae, Meritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart e Kara Hayward. Rilascio completo di tutti gli episodi.

Infine il 29 aprile arrivano i primi due episodi di Shining Girl thriller con Elisabeth Moss tratto dal romanzo di Lauren Beukes. La protagonista è un’archivista di un giornale di Chicago le cui ambizioni giornalistiche si sono interrotte a seguito di una traumatica aggressione subita, quando un recente caso sembra ricalcare quanto subito da lei, aiuterà il giornalista Dan Velazquez (Wagner Moura) a scoprire l’identità dell’aggressore.

Apple Tv+ Aprile 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Aprile 2022 è un mese di finali su Apple Tv+, le serie tv iniziate nelle settimane precedenti terminano tutte nel corso del mese, nel classico appuntamento del venerdì. Vediamo quali sono:

8 – Scissione , ultimo episodio per il thriller ambientato su un posto di lavoro in cui ai dipendenti viene praticata una scissione, a lavoro non ricordano il privato e viceversa;

, ultimo episodio per il thriller ambientato su un posto di lavoro in cui ai dipendenti viene praticata una scissione, a lavoro non ricordano il privato e viceversa; 8 – Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey , ultimo episodio per la miniserie con Samuel L. Jackson tratta dal romanzo di Walter Mosley; viene affidato alle cure di un’adolescente che lo aiuterà a recuperare i suoi ricordi

, ultimo episodio per la miniserie con Samuel L. Jackson tratta dal romanzo di Walter Mosley; viene affidato alle cure di un’adolescente che lo aiuterà a recuperare i suoi ricordi 8 – Central Park , ultimo episodio per la comedy animata ambientata nel famoso Central Park di New York e con al centro la famiglia del custode del parco.

, ultimo episodio per la comedy animata ambientata nel famoso Central Park di New York e con al centro la famiglia del custode del parco. 22 – WeCrashed, ultimo episodio per la miniserie con Jared Leto e Anne Hathaway che racconta la storia di We Work.

ultimo episodio per la miniserie con Jared Leto e Anne Hathaway che racconta la storia di We Work. 29 – Pachinko , ultimo episodio per la serie recitata in inglese, giapponese e coreano, al centro le vicende di una famiglia di immigrati coreani attraverso quattro generazioni

, ultimo episodio per la serie recitata in inglese, giapponese e coreano, al centro le vicende di una famiglia di immigrati coreani attraverso quattro generazioni

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Dal dicembre 2021 l’app di Apple Tv+ è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.