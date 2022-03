Antonio Medugno dopo il Grande Fratello Vip: “Tante maschere stanno cadendo” (video)

A poche settimane dall’uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’, Antonio Medugno, attraverso una serie di Instagram Stories, si è voluto togliere qualche sassolino nei confronti di qualche suo ex compagno d’avventura (senza, però, fare nomi):

Premetto che sono uno che parla poco, non parla tanto sui social, però quando lo faccio è perché arrivo al limite di alcune cose che sento, vedo, di altre persone, inerenti in questo caso a tante maschere che stanno cadendo per fortuna come mi aspettavo di persone che hanno fatto il GF Vip con me quest’anno. Premetto che sono uno che parla poco, non parla tanto sui social, però quando lo faccio è perché arrivo al limite di alcune cose che sento, vedo, di altre persone, inerenti in questo caso a tante maschere che stanno cadendo per fortuna come mi aspettavo di persone che hanno fatto il GF Vip con me quest’anno.