Antonio Medugno, chi è e cosa fa la sua fidanzata

Antonio Medugno è tra i nomi più gettonati del momento. Il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip è infatti finito sui più importanti giornali di gossip per via del suo rapporto con Alfonso Signorini. Di lui si sa che è fidanzato con Federica Balzano, una 18enne originaria di Milano che lo ha difeso e che ha parlato di lui come vittima di un “sistema corrotto“. La ragazza ha anche reso pubblici i messaggi ricevuti da Antonio: tutte chat, quelle scambiate con il conduttore del reality show Mediaset, che sono state divulgate durante una puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona.

Chi è Federica Balzano

Originaria di Milano e nata nel 2007, la giovanissima Federica ha compiuto 18 anni quest’anno ma è già molto affermata sui social. Di professione fa la modella ed è diventata nota sul web proprio in questa veste, ancor prima che il suo fidanzato fosse protagonista dello scandalo che ha visto coinvolto Alfonso Signorini. Federica non ha in realtà alcuna esperienza televisiva ma, qualche mese fa, lei ha partecipato al concorso per la selezione delle nuove veline di Striscia la Notizia.

Balzano è arrivata alle fasi finali del casting, ma alla fine la scelta non è ricaduta su di lei. La nuova velina del tg satirico di Antonio Ricci è infatti Nausica Marasca. Il percorso di Federica verso il bancone del programma di Canale 5 si è quindi interrotto.

La storia d’amore con Antonio Medugno

Federica e Antonio hanno iniziato una relazione all’inizio del 2025, ma è stata ufficializzata dai diretti interessati solo qualche mese dopo. Negli scorsi giorni, Medugno ha raccontato a Falsissimo la sua versione dei fatti e ha parlato del rapporto con Signorini. A tal proposito, è intervenuta anche Balzano in sua difesa e ha pubblica un video sui social, dove ha mostrato i messaggi ricevuti dal compagno. Ha così spiegato che Medugno starebbe vivendo un momento molto delicato, soprattutto perché si è reso conto di essere stato “vittima di un sistema che lo avrebbe plagiato“.

La giovane ha quindi parlato di Signorini ma anche di Alessandro Piscopo, ex manager di Medugno, che ha accusato di aver approfittato del desiderio di Antonio di fare televisione e di averlo manipolando costringendolo a inviare messaggi al conduttore del Grande Fratello Vip. Secondo quanto detto dalla giovane, l’obiettivo sarebbe stato quello di mantenere vivo il rapporto e trarre così vantaggio da una sua eventuale partecipazione al reality show.